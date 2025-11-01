ETV Bharat / Videos

LIVE: శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో తొక్కిసలాట ఘటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - KASIBUGGA TEMPLE INCEDENT LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 2:29 PM IST

Updated : November 1, 2025 at 3:45 PM IST

Kasibugga Temple Stampede Incedent Live : శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో తొక్కిసలాట జరిగింది. ఘటనలో తొమ్మిది మంది భక్తులు చనిపోయారు. మరి కొంత మంది భక్తులు స్పృహతప్పి పడిపోయారు. స్పృహతప్పి పడిపోయిన ఐదుగురిని కాశీబుగ్గలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. కాశీబుగ్గ చిన తిరుపతిగా పేరొందిన విజయ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయానికి ఏకాదశి సందర్భంగా ఆలయానికి భారీగా భక్తులు వచ్చారు. ఈ క్రమంలో తొక్కిసలాట జరగడంతో 9 మంది భక్తులు చనిపోయారు. ప్రస్తుతం ఘటనాస్థలిలో సహాయచర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటన కలచివేసిందని, దురదృష్టకర ఘటనలో భక్తుల మరణం అత్యంత విషాదకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులకు సీఎం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. తొక్కిసలాట ఘటనపై హోంమంత్రి అనిత దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఘటనపై జిల్లా ఎస్పీ, పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడారు. ప్రమాదంపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించారు. సహాయ చర్యలను ముమ్మరం చేయాలని అధికారులకు సూచించారు.

Last Updated : November 1, 2025 at 3:45 PM IST

KASIBUGGA LIVE
STAMPEDE INCEDENT IN KASIBUGGA
KASIBUGGA TEMPLE IN SRIKAKULAM DIST
STAMPEDE INCEDENT LIVE
KASIBUGGA TEMPLE INCEDENT LIVE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

