సర్వాంగ సుందరంగా శ్రీవారి ఆలయం - 60 టన్నుల పుష్పాలతో అలంకరణ
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 4:07 PM IST
Srivari Temple Decorated with 60 Tonnes of Flowers : నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకొని శ్రీవారి ఆలయాన్ని టీటీడీ సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. టీటీడీ ఉద్యానవన శాఖ ఆధ్వర్యంలో 60 టన్నుల పుష్పాలను తొమ్మిది రోజులకు వినియోగించనున్నారు. వాహన సేవలలో ఉత్సవమూర్తులకు, మండపాలు, గోపురాల అలంకరణకు 60 టన్నుల పుష్పాలను ఉపయోగించనున్నారు. ప్రధాన ఆనంద గోవిందుడికి 4.7 టన్నుల పుష్పాలతో విశేషమైన పుష్పాలంకరణలు చేయనున్నారు. ధ్వజ స్తంభం, బలి పీఠం, మహాద్వారం, రంగనాయకుల మండపంలో 4 లక్షల కట్ ఫ్లవర్లతో సువాసనలు వెదజల్లేలా తీర్చిదిద్దానున్నారు. నేటితో ప్రారంభం కానున్న వాహనసేవలను తిలకించే భక్తుల సౌకర్యార్థం ఏర్పాటు చేసిన పుష్పాలంకరణలు విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
మరోవైపు బ్రహ్మాండ నాయకుని కమనీయ ఉత్సవం కోనేటి రాయుడి వైభవానికి తార్కాణమైన శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు నేటి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పటికే భాద్రపద మాసంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు దివ్యంగా ముగియగా దసరా నవరాత్రుల వేళ ఆశ్వయుజ మాసంలో నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నులపండువగా జరగనున్నాయి. ఉత్సవాలకు అంకురార్పణ క్రతువును శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. వార్షిక ఉత్సవాలతో పోలిస్తే ఈ నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ధ్వజారోహణం, బ్రహ్మరథం, ధ్వజావరోహణం ఉండకపోవడం ప్రధాన విశేషం.
Srivari Temple Decorated with 60 Tonnes of Flowers : నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకొని శ్రీవారి ఆలయాన్ని టీటీడీ సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. టీటీడీ ఉద్యానవన శాఖ ఆధ్వర్యంలో 60 టన్నుల పుష్పాలను తొమ్మిది రోజులకు వినియోగించనున్నారు. వాహన సేవలలో ఉత్సవమూర్తులకు, మండపాలు, గోపురాల అలంకరణకు 60 టన్నుల పుష్పాలను ఉపయోగించనున్నారు. ప్రధాన ఆనంద గోవిందుడికి 4.7 టన్నుల పుష్పాలతో విశేషమైన పుష్పాలంకరణలు చేయనున్నారు. ధ్వజ స్తంభం, బలి పీఠం, మహాద్వారం, రంగనాయకుల మండపంలో 4 లక్షల కట్ ఫ్లవర్లతో సువాసనలు వెదజల్లేలా తీర్చిదిద్దానున్నారు. నేటితో ప్రారంభం కానున్న వాహనసేవలను తిలకించే భక్తుల సౌకర్యార్థం ఏర్పాటు చేసిన పుష్పాలంకరణలు విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
మరోవైపు బ్రహ్మాండ నాయకుని కమనీయ ఉత్సవం కోనేటి రాయుడి వైభవానికి తార్కాణమైన శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు నేటి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పటికే భాద్రపద మాసంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు దివ్యంగా ముగియగా దసరా నవరాత్రుల వేళ ఆశ్వయుజ మాసంలో నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నులపండువగా జరగనున్నాయి. ఉత్సవాలకు అంకురార్పణ క్రతువును శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. వార్షిక ఉత్సవాలతో పోలిస్తే ఈ నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ధ్వజారోహణం, బ్రహ్మరథం, ధ్వజావరోహణం ఉండకపోవడం ప్రధాన విశేషం.