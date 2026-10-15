ETV Bharat / Videos

LIVE : తిరుమలలో శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
తిరుమలలో శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2026 at 8:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Tirumala Brahmotsavam 2026 Live : 'వేంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వేంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి' కలియుగంలో వేంకటాద్రిని మించిన పుణ్యధామం బ్రహ్మాండంలోనే లేదు. ఆపదలో ఉండి హరీ అని పిలవగానే కష్టాలను తొలగించే శ్రీనివాసుడిని మించిన దైవం ఇలలో లేదు. ఇకపై రాదని ప్రశస్తి. కలియుగాధిపతిగా శేషాచల నివాసిగా ఏడుకొండల వెంకన్నగా పూజలందుకుంటున్న తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా స్వామివారు రోజుకోక వాహనంపై తిరుమాఢవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఇవాళ నాలుగోరోజు స్వామి అమ్మవార్లు కల్పవృక్ష వాహనంపై విహరిస్తూ భక్తులకు అభయప్రదానం చేశారు. సర్వాలంకార భూషితుడైన స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తులు భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోయారు. ముందుగా గజాలు, అశ్వాలు నడుస్తుండగా, భక్తుల కోలాటాలు, మంగళవాయిద్యాలు, వివిధ కళాబృందాల ప్రదర్శనల మధ్యన వాహనసేవ కనులపండువగా సాగింది. గోవిందనామస్మరణతో తిరుమల మాడ వీధులు మార్మోగాయి. మరోవైపు భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది.

Tirumala Brahmotsavam 2026 Live : 'వేంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వేంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి' కలియుగంలో వేంకటాద్రిని మించిన పుణ్యధామం బ్రహ్మాండంలోనే లేదు. ఆపదలో ఉండి హరీ అని పిలవగానే కష్టాలను తొలగించే శ్రీనివాసుడిని మించిన దైవం ఇలలో లేదు. ఇకపై రాదని ప్రశస్తి. కలియుగాధిపతిగా శేషాచల నివాసిగా ఏడుకొండల వెంకన్నగా పూజలందుకుంటున్న తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా స్వామివారు రోజుకోక వాహనంపై తిరుమాఢవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఇవాళ నాలుగోరోజు స్వామి అమ్మవార్లు కల్పవృక్ష వాహనంపై విహరిస్తూ భక్తులకు అభయప్రదానం చేశారు. సర్వాలంకార భూషితుడైన స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తులు భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోయారు. ముందుగా గజాలు, అశ్వాలు నడుస్తుండగా, భక్తుల కోలాటాలు, మంగళవాయిద్యాలు, వివిధ కళాబృందాల ప్రదర్శనల మధ్యన వాహనసేవ కనులపండువగా సాగింది. గోవిందనామస్మరణతో తిరుమల మాడ వీధులు మార్మోగాయి. మరోవైపు భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE
TIRUMALA NAVARATRI DAY4 2026 LIVE
తిరుమల నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు
NAVARATRI BRAHMOTSAVAMS

ఇలాంటి కథనాలు

KTR to Attend Singareni Garjana Sabha

LIVE : గోదావరిఖనిలో కేటీఆర్ ఆధ్వర్యంలో 'సింగరేణి కార్మిక గర్జన' - ప్రత్యక్షప్రసారం

October 14, 2026 at 7:14 PM IST
Mutyapu Pandiri Vahanam at Tirumala Live

LIVE: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - ముత్యపు పందిరి వాహనంపై శ్రీవారు - ప్రత్యక్షప్రసారం

October 14, 2026 at 6:57 PM IST
CM Revanth Reddy

LIVE : హైటెక్స్​లోని 'సమాఖ్య 2026 గ్లోబల్ బిజినెస్ మీట్'​లో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

October 14, 2026 at 11:30 AM IST
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE

LIVE : తిరుమలలో శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

October 14, 2026 at 8:11 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.