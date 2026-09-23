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Live: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - శ్రీవారి చక్రస్నానం మహోత్సవం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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శ్రీవారి చక్రస్నానం మహోత్సవం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 6:50 AM IST

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Updated : September 23, 2026 at 8:22 AM IST

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Tirumala Brahmotsavam 2026 Live తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. నేడు ఆఖరు ఘట్టంలో మొదటిది శ్రీవారి చక్రస్నానం ఘనంగా జరిగింది. వరాహస్వామి పుష్కరిణి వద్ద ఉభయ దేవేరులతో కొలువుదీరిన మలయప్పస్వామికి వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య స్నపన తిరుమంజనం సాగింది. స్నపన తిరుమంజనం అనంతరం శ్రీవారి చక్రాన్ని పుష్కరిణిలో జల ప్రవేశం చేశారు. శ్రీవారి చక్రస్నానం మహోత్సవంలో పాల్గొనేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు.  వైకుంఠం నుంచి తిరుమల కొండ మీదకు వేంకటేశ్వరుడు దిగివచ్చే వేళ, స్వామి జలక్రీడల కోసం, వైకుంఠంలోని విరజా నది స్వామి కన్నా ముందే భువికి దిగి వచ్చి స్వామి పుష్కరిణిగా మారిందంట! స్వామి తన జలక్రీడల కోసం స్వయంగా తెప్పించుకున్న ఈ పుష్కరిణి సకల పాపహరిణిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. శ్రీవారి దర్శనం కోసం తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు ముందుగా శ్రీవారి ఆలయానికి ఉత్తరంగా ఉన్న ఈ పుష్కరిణిలో స్నానంచేసి, స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళాలనే నియమం ఉంది. తారకాసురుని వధించి బ్రహ్మ హత్యాదోషానికి గురైన సుబ్రహ్మణ్యస్వామి సైతం ఈ పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి ఆ పాపాన్ని పోగొట్టుకున్నట్లు స్కంద పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ముల్లోకాలలోని సకల తీర్థాలు స్వామి పుష్కరిణిలోనే కలిసి ఉంటాయని స్వయంగా వరాహస్వామి, భూదేవికి వివరించినట్లు వరాహ పురాణం చెబుతోంది. అందుకే స్వామి పుష్కరిణిలో పవిత్ర చక్రస్నానం తర్వాతనే బ్రహ్మోత్సవాలు ముగుస్తాయి.

Tirumala Brahmotsavam 2026 Live తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. నేడు ఆఖరు ఘట్టంలో మొదటిది శ్రీవారి చక్రస్నానం ఘనంగా జరిగింది. వరాహస్వామి పుష్కరిణి వద్ద ఉభయ దేవేరులతో కొలువుదీరిన మలయప్పస్వామికి వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య స్నపన తిరుమంజనం సాగింది. స్నపన తిరుమంజనం అనంతరం శ్రీవారి చక్రాన్ని పుష్కరిణిలో జల ప్రవేశం చేశారు. శ్రీవారి చక్రస్నానం మహోత్సవంలో పాల్గొనేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు.  వైకుంఠం నుంచి తిరుమల కొండ మీదకు వేంకటేశ్వరుడు దిగివచ్చే వేళ, స్వామి జలక్రీడల కోసం, వైకుంఠంలోని విరజా నది స్వామి కన్నా ముందే భువికి దిగి వచ్చి స్వామి పుష్కరిణిగా మారిందంట! స్వామి తన జలక్రీడల కోసం స్వయంగా తెప్పించుకున్న ఈ పుష్కరిణి సకల పాపహరిణిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. శ్రీవారి దర్శనం కోసం తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు ముందుగా శ్రీవారి ఆలయానికి ఉత్తరంగా ఉన్న ఈ పుష్కరిణిలో స్నానంచేసి, స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళాలనే నియమం ఉంది. తారకాసురుని వధించి బ్రహ్మ హత్యాదోషానికి గురైన సుబ్రహ్మణ్యస్వామి సైతం ఈ పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి ఆ పాపాన్ని పోగొట్టుకున్నట్లు స్కంద పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ముల్లోకాలలోని సకల తీర్థాలు స్వామి పుష్కరిణిలోనే కలిసి ఉంటాయని స్వయంగా వరాహస్వామి, భూదేవికి వివరించినట్లు వరాహ పురాణం చెబుతోంది. అందుకే స్వామి పుష్కరిణిలో పవిత్ర చక్రస్నానం తర్వాతనే బ్రహ్మోత్సవాలు ముగుస్తాయి.

Last Updated : September 23, 2026 at 8:22 AM IST

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TAGGED:

SALAKATLA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE

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