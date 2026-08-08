ETV Bharat / Videos

శ్రీశైల దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో వరుణ జపాలు, పారాయణాలు - VARUNA YAGAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
శ్రీశైల దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో వరుణ జపాలు, పారాయణాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 8:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Srisailam Varuna Yagam, Sahasra Ghatabhishekam Rain Ritual: రాష్ట్రంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని శ్రీశైల దేవస్థానం యంత్రాంగం వరుణ యాగ సహిత సహస్ర ఘట్టాభిషేకానికి శ్రీకారం చుట్టింది. దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో నిన్నటి (శుక్రవారం) నుంచి వరుణ జపాలు, పారాయణాలు చేపట్టారు. ఇది 5 రోజులపాటు చేయనున్నట్లు వేద పండితులు వివరించారు. ఈ క్రతువులో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన నీటి తొట్టిలో వేద పండితులు కూర్చొని సాంప్రదాయ పద్ధతిలో జపాలు, పారాయణాలు చేశారు.

ఋష్యశృంగ జపం, వరుణ పారాయణలు, వరుణ జపం, విరాట పర్వ పారాయణులు, పంచాక్షరీ మంత్రాలతో వరుణ దేవుని ప్రార్థించారు. మరోవైపు ఈ నెల 10వ తేదీన శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామికి అత్యంత వైభవంగా సహస్ర ఘటాభిషేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. మరో 3 రోజుల వరకు ఈ  యాగం కొనసాగనున్నట్లు వేద పండితులు తెలుపుతున్నారు. రాష్ట్రంలో వర్షాలు బాగా కురిసి పంటలు సంమృద్ధిగా పండాలని వరుణ యాగం చేస్తున్నట్లు పండితులు పేర్కొన్నారు.

Srisailam Varuna Yagam, Sahasra Ghatabhishekam Rain Ritual: రాష్ట్రంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని శ్రీశైల దేవస్థానం యంత్రాంగం వరుణ యాగ సహిత సహస్ర ఘట్టాభిషేకానికి శ్రీకారం చుట్టింది. దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో నిన్నటి (శుక్రవారం) నుంచి వరుణ జపాలు, పారాయణాలు చేపట్టారు. ఇది 5 రోజులపాటు చేయనున్నట్లు వేద పండితులు వివరించారు. ఈ క్రతువులో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన నీటి తొట్టిలో వేద పండితులు కూర్చొని సాంప్రదాయ పద్ధతిలో జపాలు, పారాయణాలు చేశారు.

ఋష్యశృంగ జపం, వరుణ పారాయణలు, వరుణ జపం, విరాట పర్వ పారాయణులు, పంచాక్షరీ మంత్రాలతో వరుణ దేవుని ప్రార్థించారు. మరోవైపు ఈ నెల 10వ తేదీన శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామికి అత్యంత వైభవంగా సహస్ర ఘటాభిషేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. మరో 3 రోజుల వరకు ఈ  యాగం కొనసాగనున్నట్లు వేద పండితులు తెలుపుతున్నారు. రాష్ట్రంలో వర్షాలు బాగా కురిసి పంటలు సంమృద్ధిగా పండాలని వరుణ యాగం చేస్తున్నట్లు పండితులు పేర్కొన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

ANDHRA PRADESH RAIN RITUAL
ANDHRA PRADESH MONSOON
SRISAILAM DEVASTHANAM
VARUNA YAGAM
SRISAILAM VARUNA YAGAM

ఇలాంటి కథనాలు

Kiran Bedi At FICCI FLO

మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు ఆర్థిక వ్యవహారాలపై పట్టు సాధించాలి: కిరణ్ బేడీ

August 8, 2026 at 8:31 PM IST
Kakinada Doctor Muralikrishna Research

మాంటు టెస్ట్ ద్వారా హెచ్‌ఐవీ, క్షయ నిర్ధారణ - కాకినాడ డాక్టర్ పరిశోధనకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు

August 7, 2026 at 9:06 PM IST
CM Chandrababu Life Story on Micro Art

యువతి నైపుణ్యానికి చంద్రబాబు ఫిదా - సభకు వచ్చిన అందరిచేత చప్పట్లు కొట్టించిన సీఎం

August 7, 2026 at 6:23 PM IST
Inquiry by High Power Committee Appointed Regarding Tiger Deaths

పులుల మరణాలపై హైపవర్ కమిటీ విచారణ - ట్రాప్ కెమెరాలో విజువల్స్ సేకరణ

August 7, 2026 at 5:29 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.