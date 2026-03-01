SVPP కళాశాల సిల్వర్ జూబ్లీ వేడుకలు - ఆకట్టుకున్న కళాంజలి ఫ్యాషన్ షో - KALANJALI FASHION SHOW IN TIRUPATI
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 1, 2026 at 12:10 PM IST
Silver Jubilee Celebrations at Sri Venkatesa Perumal Engineering College : సంప్రదాయ దుస్తులకు ఆధునికత తోడైంది. చీరకట్టులో భారతీయత ఉట్టిపడింది. యువతీ యువకుల ఫ్యాషన్ వస్త్రధారణ ఆకట్టుకుంది. తిరుపతి జిల్లా పుత్తూరు శ్రీ వెంకటేశ పెరుమాళ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ కళాశాల (SVPP)లో శనివారం సిల్వర్ జూబ్లీ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా కళాంజలి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఫ్యాషన్ షో ఆకట్టుకుంది. విద్యార్థులు కళాంజలి దుస్తులు ధరించి ర్యాంప్ వాక్ చేస్తూ సందడి చేశారు. నేటి తరం మెచ్చేలా, ముచ్చటైన వస్త్రాలతో మెరిసిపోయారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థుల హావభావాలతో కార్యక్రమం ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంది.
కళాశాల విద్యార్థులు రంగురంగుల సంప్రదాయ, ఆధునిక వస్త్రధారణతో ర్యాంప్ పై హుందాగా నడుస్తూ అందరినీ మంత్రముగ్ధులను చేశారు. విద్యార్థుల ఆత్మవిశ్వాసం, వినూత్న హావభావాలతో సాగిన ఈ ప్రదర్శన కార్యక్రమానికి కొత్త కళను తెచ్చింది. ఈ మెగా ఈవెంట్ ఆద్యంతం విద్యార్థుల కేరింతలు, సందడితో ఉత్సాహభరితంగా సాగింది.
