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కన్నుల పండువగా సీతారాముల కల్యాణం - హరిహర ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో వేడుక

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రవీంద్ర భారతిలో శ్రీ సీతారాముల కల్యాణం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 4, 2026 at 8:10 PM IST

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Sri Sitarama Kalyanam At Ravindra Bharati Hyderabad: మంగళ వాయిద్యాలు, వేదమంత్రోచ్చారణల మధ్య సీతారామ కల్యాణ మహోత్సవం కన్నుల పండువగా సాగింది. శ్రీరామ నామస్మరణతో రవీంద్ర భారతి కళావేదిక మార్మోగింది. స్వామివారి కల్యాణాన్ని తిలకించడానికి భక్తులు పెద్దసంఖ్యలో తరలి వచ్చారు. హైదరాబాద్ రవీంద్రభారతిలో హరిహర ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు మారగాని శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో ఈ వేడుక జరిగింది. శ్రీ సీతారాముల ఉత్సవ మూర్తులను ప్రత్యేకంగా అలంకరించి కల్యాణ మండపానికి తీసుకురావడం, ఎదుర్కొలు, మంగళ వాయిద్యాలు, వేదమంత్రోచ్ఛారణల నడుమ సీతమ్మవారికి, శ్రీరామచంద్రమూర్తికి కల్యాణం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. ముత్యాల తలంబ్రాలు, మంగళ సూత్రధారణ, జీలకర్ర బెల్లం వంటి సంప్రదాయ కల్యాణ ఘట్టాలను భక్తులను తన్మయత్వంలో ఓలలాడేలా చేశాయి. నిర్వాహకుడు మారగాని శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ సీతారాముల కల్యాణం ధర్మానికి, ప్రేమకు, దాంపత్య విలువలకు ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలకు ప్రతీక అని పేర్కొన్నారు. కల్యాణం, రామదాసు కీర్తనలతో రవీంద్ర భారతి ప్రాంగణం అంతా ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. 

Sri Sitarama Kalyanam At Ravindra Bharati Hyderabad: మంగళ వాయిద్యాలు, వేదమంత్రోచ్చారణల మధ్య సీతారామ కల్యాణ మహోత్సవం కన్నుల పండువగా సాగింది. శ్రీరామ నామస్మరణతో రవీంద్ర భారతి కళావేదిక మార్మోగింది. స్వామివారి కల్యాణాన్ని తిలకించడానికి భక్తులు పెద్దసంఖ్యలో తరలి వచ్చారు. హైదరాబాద్ రవీంద్రభారతిలో హరిహర ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు మారగాని శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో ఈ వేడుక జరిగింది. శ్రీ సీతారాముల ఉత్సవ మూర్తులను ప్రత్యేకంగా అలంకరించి కల్యాణ మండపానికి తీసుకురావడం, ఎదుర్కొలు, మంగళ వాయిద్యాలు, వేదమంత్రోచ్ఛారణల నడుమ సీతమ్మవారికి, శ్రీరామచంద్రమూర్తికి కల్యాణం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. ముత్యాల తలంబ్రాలు, మంగళ సూత్రధారణ, జీలకర్ర బెల్లం వంటి సంప్రదాయ కల్యాణ ఘట్టాలను భక్తులను తన్మయత్వంలో ఓలలాడేలా చేశాయి. నిర్వాహకుడు మారగాని శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ సీతారాముల కల్యాణం ధర్మానికి, ప్రేమకు, దాంపత్య విలువలకు ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలకు ప్రతీక అని పేర్కొన్నారు. కల్యాణం, రామదాసు కీర్తనలతో రవీంద్ర భారతి ప్రాంగణం అంతా ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. 

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TAGGED:

THE CHANTING OF LORD RAMA NAME
HARIHARA FOUNDATION
SITARAMA KALYANAM HYDERABAD
SITARAMA KALYANAM RABINDRA BHARATI

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