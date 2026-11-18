వైభవంగా సత్యసాయి జయంతి ఉత్సవాలు - ఘనంగా రథోత్సవం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 6:33 PM IST
Sri Sathya Sai Birth Day Celebrations : శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో శ్రీ సత్యసాయి శత వర్ష జయంతి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. అక్కడి ప్రాంగణాన్ని రకరకాల పూలతో అలంకరించారు. బుధవారం సత్యసాయి రథోత్సవాన్ని నిర్వాహకులు ఘనంగా నిర్వహించారు. తొలుత సాయి కుల్వంత్ సభ మందిరంలో సత్యసాయి మహా సమాధి చెంత వేద పఠనంతో వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. అనంతరం సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ ఆర్.జె. రత్నాకర్ రాజు, ఎమ్మెల్యే పల్లె సింధూర ప్రశాంతి నిలయం ఉత్తర ద్వారం వద్ద సత్యబాబా రథోత్సవాన్ని ప్రారంభించారు. మహిళలు హారతితో కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. పెద్ద ఎత్తున భక్తులు ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు.
పురవీధుల్లో రథోత్సవం: కళాకారుల నృత్యాలతో పట్టణ పురవీధుల్లో రథోత్సవం సాగింది. ఈ ఊరేగింపులో అధిక సంఖ్యలో సత్యసాయి భక్తులు హాజరై, శత జయంత్యోత్సవ వేడుకలకు మరింత శోభ తీసుకొచ్చారు. తరువాత సాయి కుల్వంత్ సభ మందిరంలో సంగీత కచేరి జరగనుంది.
Sri Sathya Sai Birth Day Celebrations : శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో శ్రీ సత్యసాయి శత వర్ష జయంతి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. అక్కడి ప్రాంగణాన్ని రకరకాల పూలతో అలంకరించారు. బుధవారం సత్యసాయి రథోత్సవాన్ని నిర్వాహకులు ఘనంగా నిర్వహించారు. తొలుత సాయి కుల్వంత్ సభ మందిరంలో సత్యసాయి మహా సమాధి చెంత వేద పఠనంతో వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. అనంతరం సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ ఆర్.జె. రత్నాకర్ రాజు, ఎమ్మెల్యే పల్లె సింధూర ప్రశాంతి నిలయం ఉత్తర ద్వారం వద్ద సత్యబాబా రథోత్సవాన్ని ప్రారంభించారు. మహిళలు హారతితో కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. పెద్ద ఎత్తున భక్తులు ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు.
పురవీధుల్లో రథోత్సవం: కళాకారుల నృత్యాలతో పట్టణ పురవీధుల్లో రథోత్సవం సాగింది. ఈ ఊరేగింపులో అధిక సంఖ్యలో సత్యసాయి భక్తులు హాజరై, శత జయంత్యోత్సవ వేడుకలకు మరింత శోభ తీసుకొచ్చారు. తరువాత సాయి కుల్వంత్ సభ మందిరంలో సంగీత కచేరి జరగనుంది.