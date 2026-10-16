LIVE: ఇంద్రకీలాద్రిపై సరస్వతీ దేవి అలంకరణలో అమ్మవారు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 7:01 AM IST
Indrakeeladri Sri Saraswati Devi Alankaram Live : పరమేశ్వరుని శక్తి స్వరూపమే జగన్మాత! ఆదిపరాశక్తి ఆరాధనకు విశిష్టమైన శరన్నవరాత్రులు! ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ ఆరోరోజు దుర్గమ్మ మూలా నక్షత్రం రోజున సరస్వతీ దేవి అలంకరణలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనం ఇస్తున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై అర్ధరాత్రి 12.49గం.కు దుర్గమ్మ దర్శనం ప్రారంభమైంది. తొలి దర్శనం దుర్గగుడి ఈఓ, ఛైర్మన్, సీపీ, ఇతర ఉన్నతాధికారులు చేసుకున్నారు. నేడు ఇంద్రకీలాద్రిపై అన్ని రకాల వీవీఐపీ, సిఫార్సు దర్శనాలు రద్దు చేశారు. ఉచితంగానే అన్ని క్యూలైన్ల నుంచి అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులకు అనుమతిస్తున్నారు. సా. 4.30 గం.కు సీఎం చంద్రబాబు అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. శరన్నవరాత్రుల్లో శ్రీ సరస్వతీ దేవి అలంకారానికి ప్రత్యేకమైన విశిష్టత ఉంది. దేవీ నవరాత్రుల్లో ఆరో రోజున లేదా మూలా నక్షత్రం ఉన్న రోజున అమ్మవారిని చదువుల తల్లి సరస్వతీ దేవిగా అలంకరించి పూజిస్తారు. సరస్వతి దేవి జ్ఞానం, విద్య, సాహిత్యం, కళలు, సంగీతం, వివేకానికి అధిదేవత. అమ్మవారిని ఈ రూపంలో దర్శించుకుని ఆరాధిస్తే బుద్ధి వికాసం, వాగ్వైభవము, విద్యా లాభం కలుగుతాయి. వాల్మీకి, కాళిదాసు వంటి మహర్షులు ఈ అమ్మ అనుగ్రహంతోనే గొప్ప కావ్యాలు రచించారని పురాణాలు చెబుతాయి.
Indrakeeladri Sri Saraswati Devi Alankaram Live : పరమేశ్వరుని శక్తి స్వరూపమే జగన్మాత! ఆదిపరాశక్తి ఆరాధనకు విశిష్టమైన శరన్నవరాత్రులు! ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ ఆరోరోజు దుర్గమ్మ మూలా నక్షత్రం రోజున సరస్వతీ దేవి అలంకరణలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనం ఇస్తున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై అర్ధరాత్రి 12.49గం.కు దుర్గమ్మ దర్శనం ప్రారంభమైంది. తొలి దర్శనం దుర్గగుడి ఈఓ, ఛైర్మన్, సీపీ, ఇతర ఉన్నతాధికారులు చేసుకున్నారు. నేడు ఇంద్రకీలాద్రిపై అన్ని రకాల వీవీఐపీ, సిఫార్సు దర్శనాలు రద్దు చేశారు. ఉచితంగానే అన్ని క్యూలైన్ల నుంచి అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులకు అనుమతిస్తున్నారు. సా. 4.30 గం.కు సీఎం చంద్రబాబు అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. శరన్నవరాత్రుల్లో శ్రీ సరస్వతీ దేవి అలంకారానికి ప్రత్యేకమైన విశిష్టత ఉంది. దేవీ నవరాత్రుల్లో ఆరో రోజున లేదా మూలా నక్షత్రం ఉన్న రోజున అమ్మవారిని చదువుల తల్లి సరస్వతీ దేవిగా అలంకరించి పూజిస్తారు. సరస్వతి దేవి జ్ఞానం, విద్య, సాహిత్యం, కళలు, సంగీతం, వివేకానికి అధిదేవత. అమ్మవారిని ఈ రూపంలో దర్శించుకుని ఆరాధిస్తే బుద్ధి వికాసం, వాగ్వైభవము, విద్యా లాభం కలుగుతాయి. వాల్మీకి, కాళిదాసు వంటి మహర్షులు ఈ అమ్మ అనుగ్రహంతోనే గొప్ప కావ్యాలు రచించారని పురాణాలు చెబుతాయి.