LIVE: భద్రాచలంలో శ్రీరామచంద్రస్వామి మహాపట్టాభిషేకం- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - SRI RAMA PATTABHISHEKAM 2026
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 10:29 AM IST
Sri Rama Pattabhishekam 2026 Live: భద్రాచలంలో శ్రీరామచంద్రస్వామి మహాపట్టాభిషేకం వేడుక వైభవంగా సాగుతోంది. సీతారాముల కల్యాణం మరుసటి రోజు జగదభిరాముడికి పట్టాభిషేకం చేయడం ఆనవాయితి. శ్రీరామనవమి తిరుకల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ మహా పట్టాభిషేకం వేడుకకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. మిథిలా మైదానంలో ఈ మహోత్సవం వైభవంగా జరుగుతోంది. ఈ వేడుకలకు గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు. సమస్త నదీ జలాలు, 4 సముద్ర జలాల ఆవాహనంతో పట్టాభిషేకం వేడుకను వేదపండితులు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. భద్రాచలంలో శ్రీరామచంద్రస్వామి మహాపట్టాభిషేకం వేడుక వైభవంగా సాగుతోంది. సీతారాముల కల్యాణం మరుసటి రోజు జగదభిరాముడికి పట్టాభిషేకం చేయడం ఆనవాయితి. శ్రీరామనవమి తిరుకల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ మహా పట్టాభిషేకం వేడుకకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. మిథిలా మైదానంలో ఈ మహోత్సవం వైభవంగా జరుగుతోంది. ఆదివారం భద్రాద్రిలో అత్యంత వైభవంగా జానకీరాముల కల్యాణం జరిగింది. స్వామి వారి పట్టాభిషేక మహోత్సవ వేడుకలను ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
