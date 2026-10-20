LIVE: ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రీరాజరాజేశ్వరీ అలంకరణలో అమ్మవారు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 7:01 AM IST
Sri Raja Rajeshwari Devi Alankaram Live From Vijayawada: శరన్నవరాత్రులలో రోజుకో అవతారంలో భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చిన అమ్మవారు నేడు రాజరాజేశ్వరీ అలంకారంలో భక్తుల పూజలందుకుంటోంది. విజయదశమి రోజు ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలసిన దుర్గమ్మ తల్లి శ్రీ రాజరాజేశ్వరీదేవిగా దర్శనం ఇస్తున్నారు. విజయదశమి రోజున రాజరాజేశ్వరిగా అమ్మవారిని ఆరాధించడం వల్ల సకల పాపాలు తొలగిపోయి, భవ బంధాలు వీడి ఇహపర ముక్తి లభిస్తుందని నమ్మకం. ఇఛ్ఛా, జ్ఞాన, క్రియా శక్తులను ఈ మూర్తి తన భక్తులకు వరములుగా అనుగ్రహిస్తుంది. శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో అమ్మవారి అలంకారాల్లో చివరి అవతారం శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ దేవి. సకల భువన బ్రహ్మాండాలకు అమ్మ ఆరాధ్య దేవత. మహాత్రిపుర సుందరిగా ఈ దేవత త్రిపురాత్రయంలో పూజలందుకుంటుంది. అమ్మను అపరాజితాదేవిగా కూడా భక్తులు పూజించే ఆచారం ఉన్నది. ఈమె స్వప్రకాశ జ్యోతి స్వరూపిణి. పరమేశ్వరుని అంకము అమ్మకు ఆసనము. ఈ రోజు అమ్మవారు చెరుకుగడలు, విల్లు ధరించి దర్శనమిస్తుంది. విజయదశమి రోజు శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి దర్శనం ఇహపర సౌఖ్యాలను, భోగభాగ్యాలను, సిరిసంపదలను ప్రసాదిస్తుందని విశ్వాసం. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఈ విజయదశమి పర్వదినాన్ని మనం కూడా ఆనందంగా జరుపుకుందాం. విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రీపై నుంచి 'ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యక్ష ప్రసారం.. మీకోసం
Sri Raja Rajeshwari Devi Alankaram Live From Vijayawada: శరన్నవరాత్రులలో రోజుకో అవతారంలో భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చిన అమ్మవారు నేడు రాజరాజేశ్వరీ అలంకారంలో భక్తుల పూజలందుకుంటోంది. విజయదశమి రోజు ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలసిన దుర్గమ్మ తల్లి శ్రీ రాజరాజేశ్వరీదేవిగా దర్శనం ఇస్తున్నారు. విజయదశమి రోజున రాజరాజేశ్వరిగా అమ్మవారిని ఆరాధించడం వల్ల సకల పాపాలు తొలగిపోయి, భవ బంధాలు వీడి ఇహపర ముక్తి లభిస్తుందని నమ్మకం. ఇఛ్ఛా, జ్ఞాన, క్రియా శక్తులను ఈ మూర్తి తన భక్తులకు వరములుగా అనుగ్రహిస్తుంది. శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో అమ్మవారి అలంకారాల్లో చివరి అవతారం శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ దేవి. సకల భువన బ్రహ్మాండాలకు అమ్మ ఆరాధ్య దేవత. మహాత్రిపుర సుందరిగా ఈ దేవత త్రిపురాత్రయంలో పూజలందుకుంటుంది. అమ్మను అపరాజితాదేవిగా కూడా భక్తులు పూజించే ఆచారం ఉన్నది. ఈమె స్వప్రకాశ జ్యోతి స్వరూపిణి. పరమేశ్వరుని అంకము అమ్మకు ఆసనము. ఈ రోజు అమ్మవారు చెరుకుగడలు, విల్లు ధరించి దర్శనమిస్తుంది. విజయదశమి రోజు శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి దర్శనం ఇహపర సౌఖ్యాలను, భోగభాగ్యాలను, సిరిసంపదలను ప్రసాదిస్తుందని విశ్వాసం. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఈ విజయదశమి పర్వదినాన్ని మనం కూడా ఆనందంగా జరుపుకుందాం. విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రీపై నుంచి 'ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యక్ష ప్రసారం.. మీకోసం