ETV Bharat / Videos

LIVE: కుప్పంలో ఘనంగా 'శ్రీ మహాలక్ష్మీ దీప పూజ' - ప్రత్యక్షప్రసారం

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Sri_Mahalakshmi_Deepa_Puja (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 20, 2026 at 6:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Sri Mahalakshmi Deepa Puja in Kuppam Live : టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో విజలాపురం రోడ్, కుప్పం చెరువు కట్ట సమీపంలోని శ్రీ మహాలక్ష్మీ దీపోత్సవ ప్రాంగణంలో శ్రీ మహాలక్ష్మీ దీప పూజ కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా జరిగుతుంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక వేడుకలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సతీమణి భువనేశ్వరి మరియు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. ముందుగా మంగళధ్వనితో కార్యక్రమం శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమైంది. అనంతరం ఆగమ పండితులు, అర్చకులు ఉపన్యాసం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ ప్రవచనకర్త డా. మేడసాని మోహన్ భక్తులకు స్వాగతోపన్యాసం అందించగా, ప్రముఖులు జ్యోతిప్రజ్వలన చేసి వేడుకలను ప్రారంభించారు. ముఖ్య అతిథులు ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగం చేస్తూ దీప పూజ విశిష్టతను వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా అన్నమాచార్యుల సంకీర్తనలతో ప్రాంగణం మారుమోగింది. అనంతరం అర్చకులు పుణ్యాహవచనం, దీపలక్ష్మీ ఆరాధన, దీపలక్ష్మీ దేవికి అష్టోత్తర శతనామ కుంకుమార్చనలను భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. అమ్మవారికి ప్రత్యేక నైవేద్యం సమర్పించి, మహా మంగళహారతి ఇచ్చారు. హారతి ఇచ్చే సమయంలో భక్తులు భక్తిపరవశంతో నీరాజన సంకీర్తనలు ఆలపించారు. చివరికి అమ్మవారి గోవింద నామావళితో శ్రీ మహాలక్ష్మీ పూజా కార్యక్రమం మంగళాంతమైంది. ఈ సందర్భంగా 'శ్రీ మహాలక్ష్మీ దీప పూజ' ప్రత్యక్షప్రసారం

Sri Mahalakshmi Deepa Puja in Kuppam Live : టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో విజలాపురం రోడ్, కుప్పం చెరువు కట్ట సమీపంలోని శ్రీ మహాలక్ష్మీ దీపోత్సవ ప్రాంగణంలో శ్రీ మహాలక్ష్మీ దీప పూజ కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా జరిగుతుంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక వేడుకలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సతీమణి భువనేశ్వరి మరియు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. ముందుగా మంగళధ్వనితో కార్యక్రమం శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమైంది. అనంతరం ఆగమ పండితులు, అర్చకులు ఉపన్యాసం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ ప్రవచనకర్త డా. మేడసాని మోహన్ భక్తులకు స్వాగతోపన్యాసం అందించగా, ప్రముఖులు జ్యోతిప్రజ్వలన చేసి వేడుకలను ప్రారంభించారు. ముఖ్య అతిథులు ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగం చేస్తూ దీప పూజ విశిష్టతను వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా అన్నమాచార్యుల సంకీర్తనలతో ప్రాంగణం మారుమోగింది. అనంతరం అర్చకులు పుణ్యాహవచనం, దీపలక్ష్మీ ఆరాధన, దీపలక్ష్మీ దేవికి అష్టోత్తర శతనామ కుంకుమార్చనలను భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. అమ్మవారికి ప్రత్యేక నైవేద్యం సమర్పించి, మహా మంగళహారతి ఇచ్చారు. హారతి ఇచ్చే సమయంలో భక్తులు భక్తిపరవశంతో నీరాజన సంకీర్తనలు ఆలపించారు. చివరికి అమ్మవారి గోవింద నామావళితో శ్రీ మహాలక్ష్మీ పూజా కార్యక్రమం మంగళాంతమైంది. ఈ సందర్భంగా 'శ్రీ మహాలక్ష్మీ దీప పూజ' ప్రత్యక్షప్రసారం

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHALAKSHMI DEEPA PUJA IN KUPPAM
కుప్పంలో శ్రీ మహాలక్ష్మీ దీప పూజ
DEEPA PUJA IN KUPPAM
SRI MAHALAKSHMI DEEPA PUJA

ఇలాంటి కథనాలు

sri raja rajeshwari devi alankaram in indrakeeladri live from vijayawada

LIVE: కృష్ణానదీలో హంసవాహనంపై స్వామి, అమ్మవార్ల "దివ్య తెప్పోత్సవం" - ప్రత్యక్షప్రసారం

October 20, 2026 at 7:01 AM IST
srivari chakrasnanam in tirumala brahmotsavam 2026 live

Live: తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు - చక్రస్నానం మహోత్సవం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

October 20, 2026 at 6:45 AM IST
Ashwa_Vahana_Seva

LIVE : అశ్వవాహనంపై తిరుమల శ్రీవారు - ప్రత్యక్షప్రసారం

October 19, 2026 at 6:48 PM IST
Sri Mahishasura Mardini Devi Alankaram Live

LIVE: ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రీమహిషాసురమర్దిని అలంకరణలో అమ్మవారు - ప్రత్యక్షప్రసారం

October 19, 2026 at 7:13 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.