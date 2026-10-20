LIVE: కుప్పంలో ఘనంగా 'శ్రీ మహాలక్ష్మీ దీప పూజ' - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 6:09 PM IST
Sri Mahalakshmi Deepa Puja in Kuppam Live : టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో విజలాపురం రోడ్, కుప్పం చెరువు కట్ట సమీపంలోని శ్రీ మహాలక్ష్మీ దీపోత్సవ ప్రాంగణంలో శ్రీ మహాలక్ష్మీ దీప పూజ కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా జరిగుతుంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక వేడుకలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సతీమణి భువనేశ్వరి మరియు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. ముందుగా మంగళధ్వనితో కార్యక్రమం శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమైంది. అనంతరం ఆగమ పండితులు, అర్చకులు ఉపన్యాసం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ ప్రవచనకర్త డా. మేడసాని మోహన్ భక్తులకు స్వాగతోపన్యాసం అందించగా, ప్రముఖులు జ్యోతిప్రజ్వలన చేసి వేడుకలను ప్రారంభించారు. ముఖ్య అతిథులు ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగం చేస్తూ దీప పూజ విశిష్టతను వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా అన్నమాచార్యుల సంకీర్తనలతో ప్రాంగణం మారుమోగింది. అనంతరం అర్చకులు పుణ్యాహవచనం, దీపలక్ష్మీ ఆరాధన, దీపలక్ష్మీ దేవికి అష్టోత్తర శతనామ కుంకుమార్చనలను భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. అమ్మవారికి ప్రత్యేక నైవేద్యం సమర్పించి, మహా మంగళహారతి ఇచ్చారు. హారతి ఇచ్చే సమయంలో భక్తులు భక్తిపరవశంతో నీరాజన సంకీర్తనలు ఆలపించారు. చివరికి అమ్మవారి గోవింద నామావళితో శ్రీ మహాలక్ష్మీ పూజా కార్యక్రమం మంగళాంతమైంది. ఈ సందర్భంగా 'శ్రీ మహాలక్ష్మీ దీప పూజ' ప్రత్యక్షప్రసారం
Sri Mahalakshmi Deepa Puja in Kuppam Live : టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో విజలాపురం రోడ్, కుప్పం చెరువు కట్ట సమీపంలోని శ్రీ మహాలక్ష్మీ దీపోత్సవ ప్రాంగణంలో శ్రీ మహాలక్ష్మీ దీప పూజ కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా జరిగుతుంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక వేడుకలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సతీమణి భువనేశ్వరి మరియు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. ముందుగా మంగళధ్వనితో కార్యక్రమం శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమైంది. అనంతరం ఆగమ పండితులు, అర్చకులు ఉపన్యాసం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ ప్రవచనకర్త డా. మేడసాని మోహన్ భక్తులకు స్వాగతోపన్యాసం అందించగా, ప్రముఖులు జ్యోతిప్రజ్వలన చేసి వేడుకలను ప్రారంభించారు. ముఖ్య అతిథులు ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగం చేస్తూ దీప పూజ విశిష్టతను వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా అన్నమాచార్యుల సంకీర్తనలతో ప్రాంగణం మారుమోగింది. అనంతరం అర్చకులు పుణ్యాహవచనం, దీపలక్ష్మీ ఆరాధన, దీపలక్ష్మీ దేవికి అష్టోత్తర శతనామ కుంకుమార్చనలను భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. అమ్మవారికి ప్రత్యేక నైవేద్యం సమర్పించి, మహా మంగళహారతి ఇచ్చారు. హారతి ఇచ్చే సమయంలో భక్తులు భక్తిపరవశంతో నీరాజన సంకీర్తనలు ఆలపించారు. చివరికి అమ్మవారి గోవింద నామావళితో శ్రీ మహాలక్ష్మీ పూజా కార్యక్రమం మంగళాంతమైంది. ఈ సందర్భంగా 'శ్రీ మహాలక్ష్మీ దీప పూజ' ప్రత్యక్షప్రసారం