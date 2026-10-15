LIVE: ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరీ దేవి అలంకరణలో అమ్మవారు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 6:55 AM IST
Sri Lalitha Tripura Sundari Devi Alankaram Live : పరమేశ్వరుని శక్తి స్వరూపమే జగన్మాత! ఆదిపరాశక్తి ఆరాధనకు విశిష్టమైన శరన్నవరాత్రులు! ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ ఐదో ఆశ్వీయుజ శుద్ధ పంచమి నాడు దుర్గమ్మ శ్రీలలితా త్రిపుర సుందరీ దేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. శ్రీచక్ర అధిష్ఠాన శక్తిగా పంచదశాక్షరీ మహామంత్రాధి దేవతగా లలితా త్రిపుర సుందరీ దేవిని ఆరాధిస్తారు. లక్ష్మీదేవి, సరస్వతీ దేవి ఇరువైపులా వింజామరలతో సేవిస్తుండగా చిరుమందహాసంతో చెరుకుగడ చేతపట్టుకొని ఆమె దర్శనమిస్తున్నారు. తెల్లవారుజాము 3 గంటల నుంచే భక్తుల దర్శనానికి అనుమతిచిత్తారు.
పరమేశ్వరుని త్రినేత్రం నుంచి ఉద్భవించిన అగ్నికీలల్లో మన్మథుడు దహించిపోయాడు. ఆ భస్మం నుంచి భండాసురుడనే అసురుడు ఉద్భవించాడు. ఈ భండాసురుడు లోక కంటకుడిగా మారి దేవతలను, ఋషులను, మునులను, ముల్లోకాలను పీడించసాగాడు. అప్పుడు ఆ జగజ్జనని ఆదిశక్తి లలితా త్రిపుర సుందరీ దేవిగా ఆవిర్భవించింది. దేవతలకు అభయమిచ్చి భండాసురుని సంహరించి ముల్లోకాలను కాపాడింది. తనను శరణుజొచ్చిన దేవతలను, మునులను సంరక్షించింది. ఆశ్వయుజ శుక్లపక్ష పంచమి రోజు శ్రీ లలితాదేవి ఆవిర్భవించింది. అందుకే ఆరోజు నుంచి ఆశ్వయుజ శుద్ధ పంచమిని లలితా పంచమిగా జరుపుకోవడం సంప్రదాయంగా మారింది.
Sri Lalitha Tripura Sundari Devi Alankaram Live : పరమేశ్వరుని శక్తి స్వరూపమే జగన్మాత! ఆదిపరాశక్తి ఆరాధనకు విశిష్టమైన శరన్నవరాత్రులు! ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ ఐదో ఆశ్వీయుజ శుద్ధ పంచమి నాడు దుర్గమ్మ శ్రీలలితా త్రిపుర సుందరీ దేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. శ్రీచక్ర అధిష్ఠాన శక్తిగా పంచదశాక్షరీ మహామంత్రాధి దేవతగా లలితా త్రిపుర సుందరీ దేవిని ఆరాధిస్తారు. లక్ష్మీదేవి, సరస్వతీ దేవి ఇరువైపులా వింజామరలతో సేవిస్తుండగా చిరుమందహాసంతో చెరుకుగడ చేతపట్టుకొని ఆమె దర్శనమిస్తున్నారు. తెల్లవారుజాము 3 గంటల నుంచే భక్తుల దర్శనానికి అనుమతిచిత్తారు.
పరమేశ్వరుని త్రినేత్రం నుంచి ఉద్భవించిన అగ్నికీలల్లో మన్మథుడు దహించిపోయాడు. ఆ భస్మం నుంచి భండాసురుడనే అసురుడు ఉద్భవించాడు. ఈ భండాసురుడు లోక కంటకుడిగా మారి దేవతలను, ఋషులను, మునులను, ముల్లోకాలను పీడించసాగాడు. అప్పుడు ఆ జగజ్జనని ఆదిశక్తి లలితా త్రిపుర సుందరీ దేవిగా ఆవిర్భవించింది. దేవతలకు అభయమిచ్చి భండాసురుని సంహరించి ముల్లోకాలను కాపాడింది. తనను శరణుజొచ్చిన దేవతలను, మునులను సంరక్షించింది. ఆశ్వయుజ శుక్లపక్ష పంచమి రోజు శ్రీ లలితాదేవి ఆవిర్భవించింది. అందుకే ఆరోజు నుంచి ఆశ్వయుజ శుద్ధ పంచమిని లలితా పంచమిగా జరుపుకోవడం సంప్రదాయంగా మారింది.