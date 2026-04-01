LIVE: ఒంటిమిట్ట ఆలయంలో సీతారాముల కల్యాణం - ప్రత్యక్షప్రసారం - VONTIMITTA KALYANAM LIVE

Vontimitta_Kalyanam_Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 5:18 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 8:47 PM IST

Live : ఒంటిమిట్టలో వెలసిన శ్రీ కోదండరామస్వామి ఆలయం ఆ రాష్ట్రంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధ, చారిత్రాత్మక, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వ సంపద. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఆవిర్భవించిన తరువాత ఒంటిమిట్టను ఆంధ్ర భద్రాచలంగా పిలుస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ శ్రీరామనవమి వేడుకలు ఎంతో వైభవంగా జరుగుతాయి. అలాగే శ్రీరామనవమి సందర్భంగా జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలకు లక్షలాది మంది భక్తులు తరలి వచ్చారు. సాధారణంగా అన్ని రామాలయాలలో శ్రీరామనవమికి కళ్యాణం జరిగితే ఒంటిమిట్టలో మాత్రం శ్రీరామనవమి అయిన 4 రోజులకు నిర్వహించడం ఆనవాయితీ.

కడప జిల్లాలోని ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరాముడి కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతోంది. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవానికి సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు హాజరయ్యారు. ఈ అపురూపమైన ఘట్టం తిలకించేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. కళ్యాణ వేదికను 5 టన్నుల పుష్పాలతో అలంకరించారు. సీతారాముల కల్యాణ మహోత్సవం చూసేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చారు. సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి కళ్యాణ ప్రాంగణంలోకి భక్తుల్ని అనుమతించారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా 120 గ్యాలరీలు ఏర్పాటు చేసి కూలర్లు, మజ్జిగ ప్యాకెట్లు, వాటర్ ప్యాకెట్లు, తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. భారీగా ఎల్ఈడి తెరలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీ కోదండరాముడి కళ్యాణోత్సవం ప్రత్యక్షప్రసారం మీకోసం

