సాఫ్ట్వేర్ వదిలాడు - స్టార్టప్తో గెలిచాడు - SPOTORRA APP
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 1:51 PM IST
Spotorra Startup By Janardhan Of East Godavari: ఉద్యోగం అంటేనే జీవిత లక్ష్యంగా భావించే నేటి యువతలో కొందరు మాత్రం కొత్త ఆలోచనలతో ఉపాధి కల్పించే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. అలాంటి యువకుడే తూర్పుగోదావరి జిల్లా బిక్కవోలు మండలం ఉలపల్లి గ్రామానికి చెందిన జనార్దన్. నిరుపేద కుటుంబంలో పుట్టి కష్టపడి బీటెక్ పూర్తి చేసిన ఆయన ఐదేళ్ల పాటు సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఈ-కామర్స్ ఎంతగానో విస్తరించింది. కానీ, ఈ మార్కెట్లో వినియోగదారులు ఎదుర్కొంటున్న అసౌకర్యాలు, చిన్నస్థాయి వ్యాపారులు ఉత్పత్తులను ఆన్లైన్లో విక్రయించలేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
పెద్ద బ్రాండ్లకు దక్కుతున్న ప్రాధాన్యత స్థానిక ఉత్పత్తులకు దక్కడం లేదని గ్రహించాడు ఆ యువకుడు. ఈ సమస్యకు ఎలాగైనా పరిష్కారం చూపించాలని భావించాడు. అన్ని రకాల నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చేలా "స్పోటోరా" అనే అంకుర సంస్థను స్థాపించాడు. మరి ఈ స్టార్టప్ వెనుక ఉన్న ఆలోచన ఏమిటి? ఎదురైన సవాళ్లు, భవిష్యత్ లక్ష్యాలేమిటి? మరిన్ని విషయాలు సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు జనార్ధన్ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
Spotorra Startup By Janardhan Of East Godavari: ఉద్యోగం అంటేనే జీవిత లక్ష్యంగా భావించే నేటి యువతలో కొందరు మాత్రం కొత్త ఆలోచనలతో ఉపాధి కల్పించే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. అలాంటి యువకుడే తూర్పుగోదావరి జిల్లా బిక్కవోలు మండలం ఉలపల్లి గ్రామానికి చెందిన జనార్దన్. నిరుపేద కుటుంబంలో పుట్టి కష్టపడి బీటెక్ పూర్తి చేసిన ఆయన ఐదేళ్ల పాటు సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఈ-కామర్స్ ఎంతగానో విస్తరించింది. కానీ, ఈ మార్కెట్లో వినియోగదారులు ఎదుర్కొంటున్న అసౌకర్యాలు, చిన్నస్థాయి వ్యాపారులు ఉత్పత్తులను ఆన్లైన్లో విక్రయించలేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
పెద్ద బ్రాండ్లకు దక్కుతున్న ప్రాధాన్యత స్థానిక ఉత్పత్తులకు దక్కడం లేదని గ్రహించాడు ఆ యువకుడు. ఈ సమస్యకు ఎలాగైనా పరిష్కారం చూపించాలని భావించాడు. అన్ని రకాల నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చేలా "స్పోటోరా" అనే అంకుర సంస్థను స్థాపించాడు. మరి ఈ స్టార్టప్ వెనుక ఉన్న ఆలోచన ఏమిటి? ఎదురైన సవాళ్లు, భవిష్యత్ లక్ష్యాలేమిటి? మరిన్ని విషయాలు సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు జనార్ధన్ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.