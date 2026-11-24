యాదగిరిగుట్టలో వెల్లివిరిసిన కార్తిక పౌర్ణమి శోభ - సామూహిక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు ఆచరించిన భక్తులు
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Published : November 24, 2026 at 11:50 AM IST
యాదగిరిగుట్ట శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామివారి దేవస్థానంలో కార్తిక పౌర్ణమి శోభ వెల్లివిరిసింది. తెల్లవారుజామున నుంచే శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు భక్తులు భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించారు. రద్దీకి అనుగుణంగా బ్యాచ్ల వారీగా వ్రతాలను నిర్వహించారు. కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా అధిక సంఖ్యలో భక్తులు వస్తారని అంచనా వేసి దేవస్థానం తరఫున ముందస్తు ప్రణాళికతో అన్ని ఏర్పాట్లు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులు దేవస్థాన అధికారుల సూచనలు, సహకారాన్ని పాటిస్తూ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామివారి వ్రతాలను భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరించారు.
అనంతరం స్వామివారిని దర్శించుకొని తమ మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అదేవిధంగా దేవస్థాన ప్రాంగణంలోని శ్రీ పర్వతవర్ధిని సమేత రామలింగేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో భక్తిశ్రద్ధలతో స్వయంగా స్ఫటిక లింగానికి అభిషేకాలు నిర్వహించారు. శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి ఆలయం ఎదుట ఏర్పాటు చేసిన దీపారాధన మండపాల్లో, శివాలయం వద్ద ఉన్న అఖండ దీపం సమీపంలో భక్తులు శివలింగాకారంలో దీపాలు వెలిగించి భక్తిని చాటుకున్నారు. ఒకే ప్రాంగణంలో శివ కేశవులను దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.
యాదగిరిగుట్ట శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామివారి దేవస్థానంలో కార్తిక పౌర్ణమి శోభ వెల్లివిరిసింది. తెల్లవారుజామున నుంచే శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు భక్తులు భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించారు. రద్దీకి అనుగుణంగా బ్యాచ్ల వారీగా వ్రతాలను నిర్వహించారు. కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా అధిక సంఖ్యలో భక్తులు వస్తారని అంచనా వేసి దేవస్థానం తరఫున ముందస్తు ప్రణాళికతో అన్ని ఏర్పాట్లు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులు దేవస్థాన అధికారుల సూచనలు, సహకారాన్ని పాటిస్తూ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామివారి వ్రతాలను భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరించారు.
అనంతరం స్వామివారిని దర్శించుకొని తమ మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అదేవిధంగా దేవస్థాన ప్రాంగణంలోని శ్రీ పర్వతవర్ధిని సమేత రామలింగేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో భక్తిశ్రద్ధలతో స్వయంగా స్ఫటిక లింగానికి అభిషేకాలు నిర్వహించారు. శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి ఆలయం ఎదుట ఏర్పాటు చేసిన దీపారాధన మండపాల్లో, శివాలయం వద్ద ఉన్న అఖండ దీపం సమీపంలో భక్తులు శివలింగాకారంలో దీపాలు వెలిగించి భక్తిని చాటుకున్నారు. ఒకే ప్రాంగణంలో శివ కేశవులను దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.