దేనికీ భయపడలేదు - అన్నింటినీ అధిగమించి అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించిన కవిత - SPECIAL STORY ON KAVITHA
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 1:22 PM IST
Constable Kavitha Success YUVA Story : పెళ్లై మూడు సిజేరియన్లు. ముగ్గురు పిల్లలు. 74 కిలోల బరువు. అయినా నలుగురూ ఏమనుకుంటారో అని ఎప్పుడూ భయపడలేదు. అనుకున్న లక్ష్యం కోసం అహర్నిశలు శ్రమించింది. ఆపై తన కల నిజం చేసుకుంది కడపకు చెందిన కవిత. తన బంధువులు స్నేహితుల నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ లేకపోయినా భర్త ప్రోత్సాహంతోనే ఇదంతా సాధ్యం అయ్యిందంటుంది. నిరంతరం సాధన చేసి ఎటువంటి వైద్య నిపుణుల సూచనలు లేకుండా డైట్ కంట్రోల్ చేస్తూ తనకు తానే నియమం పెట్టుకొని 20 కిలోలు బరువు తగ్గింది. అంతేకాదు ఇటీవల ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఫలితాల్లో సత్తాచాటి కొలువు సాధించింది. మరి శిక్షణ తీసుకునే సమయంలో ఎదురైన ఇబ్బందులేంటి? భవిష్యత్తులో ప్రణాళికలేంటి? మరిన్ని విషయాలు కవిత మాటల్లోనే విందాం.
బంధువుల నుంచి నాకు ఎటువంటి సపోర్ట్ లేకపోయినా, నా భర్త ప్రోత్సాహంతోనే ఈ విజయాన్ని సాధించగలిగాను. ఈ ప్రయాణంలో నా భర్త కుటుంబ భారాన్ని తనపై వేసుకున్నారు. పోలీస్ కొలువు అంత సులువుగా ఎవరికీ రాదు. దాని కోసం వంద శాతం కష్టపడాల్సిందే. ఈ ప్రభుత్వం రావడంతోనే ఇదంతా సాధ్యం అయింది. ప్రభుత్వం స్టైఫెండ్ పెంచి మా అందరిలో మరింత ఉత్సాహాన్ని పెంచారు. - కవిత, సివిల్ కానిస్టేబుల్
