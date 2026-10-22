కృత్రిమ మేధస్సు రంగంలో సరికొత్త విప్లవంగా 'జనరేటివ్ ఏఐ'
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 2:15 PM IST
Special Story On Generative AI : కృత్రిమ మేధస్సు (AI) రంగంలో సరికొత్త విప్లవంగా మారిన 'జనరేటివ్ ఏఐ', ప్రస్తుతం విద్య, వైద్యం, మీడియా, వ్యాపార రంగాలతో పాటు మన దైనందిన జీవితాన్ని సైతం తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తోంది. సాధారణ ఏఐలా కేవలం డేటాను విశ్లేషించడమే కాకుండా, లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ల సహాయంతో సొంతంగా సరికొత్త టెక్స్ట్, ఇమేజ్లు, కోడింగ్, ఆడియో-వీడియోలను సృష్టించే సామర్థ్యం దీనికి ఉంది. దీనివల్ల విద్యార్థులకు వ్యక్తిగత ట్యూటర్గా, వైద్య రంగంలో కొత్త మందుల ఆవిష్కరణకు, వ్యాపారాల్లో ఉత్పాదకతను పెంచేందుకు ఇది ఒక అద్భుతమైన సాధనంగా ఉపయోగపడుతోంది. అయితే, దీని వేగవంతమైన అభివృద్ధితో పాటు డీప్ఫేక్స్ వంటి నకిలీ సమాచార ముప్పు, కాపీరైట్ వివాదాలు, సాంప్రదాయ ఉద్యోగాల స్వరూపం మారిపోవడం వంటి సవాళ్లు కూడా ఎదురవుతున్నాయి. విజయవాడకు చెందిన ఒక యువ ఏఐ పరిశోధకుడు, ఉత్పత్తుల రూపకర్త అభిప్రాయం ప్రకారం భవిష్యత్తులో జనరేటివ్ ఏఐ మనకు ఒక ముఖ్యమైన డిజిటల్ అసిస్టెంట్లా మారబోతోందని, సాంకేతికత తెచ్చే మార్పులను అందిపుచ్చుకుంటూ మన సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడమే దీనికి సరైన పరిష్కారమని స్పష్టమవుతోంది.
Special Story On Generative AI : కృత్రిమ మేధస్సు (AI) రంగంలో సరికొత్త విప్లవంగా మారిన 'జనరేటివ్ ఏఐ', ప్రస్తుతం విద్య, వైద్యం, మీడియా, వ్యాపార రంగాలతో పాటు మన దైనందిన జీవితాన్ని సైతం తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తోంది. సాధారణ ఏఐలా కేవలం డేటాను విశ్లేషించడమే కాకుండా, లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ల సహాయంతో సొంతంగా సరికొత్త టెక్స్ట్, ఇమేజ్లు, కోడింగ్, ఆడియో-వీడియోలను సృష్టించే సామర్థ్యం దీనికి ఉంది. దీనివల్ల విద్యార్థులకు వ్యక్తిగత ట్యూటర్గా, వైద్య రంగంలో కొత్త మందుల ఆవిష్కరణకు, వ్యాపారాల్లో ఉత్పాదకతను పెంచేందుకు ఇది ఒక అద్భుతమైన సాధనంగా ఉపయోగపడుతోంది. అయితే, దీని వేగవంతమైన అభివృద్ధితో పాటు డీప్ఫేక్స్ వంటి నకిలీ సమాచార ముప్పు, కాపీరైట్ వివాదాలు, సాంప్రదాయ ఉద్యోగాల స్వరూపం మారిపోవడం వంటి సవాళ్లు కూడా ఎదురవుతున్నాయి. విజయవాడకు చెందిన ఒక యువ ఏఐ పరిశోధకుడు, ఉత్పత్తుల రూపకర్త అభిప్రాయం ప్రకారం భవిష్యత్తులో జనరేటివ్ ఏఐ మనకు ఒక ముఖ్యమైన డిజిటల్ అసిస్టెంట్లా మారబోతోందని, సాంకేతికత తెచ్చే మార్పులను అందిపుచ్చుకుంటూ మన సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడమే దీనికి సరైన పరిష్కారమని స్పష్టమవుతోంది.