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జొన్నవలసలో పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమాను వృక్షానికి ప్రత్యేక పూజలు

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జొన్నవలసలో పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమాను వృక్షానికి ప్రత్యేక పూజలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 12, 2026 at 6:27 PM IST

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Special Prayers to Sirimanu tree of Goddess Paidithalli at Jonnavalasa : ఉత్తరాంధ్ర ఇలవేల్పు, విజయనగరం ప్రజల ఆరాధ్య దైవం శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమాను ఉత్సవాల క్రతువులో కీలక ఘట్టం పూర్తయింది. ఈ ఏడాది విజయనగరం మండలం జొన్నవలస గ్రామంలో అమ్మవారు కోరుకున్న సిరిమాను వృక్షానికి శుభ ముహూర్తంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్యే పూసపాటి అదితి విజయలక్ష్మి గజపతిరాజు పాల్గొని సంప్రదాయ బద్ధంగా గోడ్డలితో వృక్షానికి గంటు పెట్టి ముహూర్త కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకారంతో ఈ ఏడాది పైడితల్లి అమ్మవారి జాతర ఉత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామని ఉత్సవాలను ప్రజలు విజయవంతం చేయాలని మంత్రి కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు, మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.

Special Prayers to Sirimanu tree of Goddess Paidithalli at Jonnavalasa : ఉత్తరాంధ్ర ఇలవేల్పు, విజయనగరం ప్రజల ఆరాధ్య దైవం శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమాను ఉత్సవాల క్రతువులో కీలక ఘట్టం పూర్తయింది. ఈ ఏడాది విజయనగరం మండలం జొన్నవలస గ్రామంలో అమ్మవారు కోరుకున్న సిరిమాను వృక్షానికి శుభ ముహూర్తంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్యే పూసపాటి అదితి విజయలక్ష్మి గజపతిరాజు పాల్గొని సంప్రదాయ బద్ధంగా గోడ్డలితో వృక్షానికి గంటు పెట్టి ముహూర్త కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకారంతో ఈ ఏడాది పైడితల్లి అమ్మవారి జాతర ఉత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామని ఉత్సవాలను ప్రజలు విజయవంతం చేయాలని మంత్రి కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు, మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.

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TAGGED:

GODDESS PAIDITHALLI AT JONNAVALASA
PYDITHALLI AMMAVARI JATHARA
GRAND RITUALS AT SIRIMANU TREE
SIRIMANU UTSAVAM
SPECIAL PRAYERS TO SIRIMANU TREE

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