బల్కంపేట ఎల్లమ్మ ఆలయం - నూతన సంవత్సర సంబురం - BALKAMPET YELLAMMA TEMPLE

బల్కంపేట ఎల్లమ్మ ఆలయం నూతన సంవత్సర సంబురం (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 1, 2026 at 7:08 PM IST

1 Min Read
Balkampet Yellamma Temple In Hyderabad Telangana : నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా హైదరాబాద్​లోని బల్కంపేటలో ప్రసిద్ధిగాంచిన ఎల్లమ్మ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఎల్లమ్మ ఆలయంలో అమ్మవారికి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని వివిధ రకాల పూలు, పండ్లతో సుందరంగా అలంకరించారు. అర్చకులు వేకువజాము నుంచే అమ్మవారికి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి మంగళాహారతులతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. నూతన సంవత్సరంలో అమ్మవారిని దర్శించుకుంటే సుఖశాంతులు, చేయబోయే కార్యాల్లో శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తుండటంతో ఆలయానికి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. అమ్మవారిని దర్శించుకున్న భక్తులు తమ మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అంతటి మహితాత్మగల దివ్యస్వరూపిణిగా అమ్మవారు వర్థిల్లుతున్నారని అర్చకులు చెబుతున్నారు. దీంతో ఇవాళ ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఆలయ నిర్వాహకులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ట్రాఫిక్ సమస్య లేకుండా పోలీసులు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. 

