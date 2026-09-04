లైంగిక నేరగాళ్లపై నిరంతర నిఘా: ఉమెన్, చైల్డ్ సేఫ్టీ వింగ్ ఐజీ రాజకుమారి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 12:53 PM IST
Interview with IG Rajakumari on Women Safety : మహిళలు, చిన్నారులకు భద్రత కల్పించేలా ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ ప్రత్యేక కార్యాచరణతో ముందుకెళ్తోంది. లైంగిక దాడులకు పాల్పడిన వారి కదలికలపై నిఘా పెట్టేలా, సెక్సువల్ అఫెండర్ షీట్స్ తెరుస్తున్నామని ఉమెన్, చైల్డ్ సేఫ్టీ వింగ్ ఐజీ రాజకుమారి వెల్లడించారు. ఏడాదిలోనే 3వేల మందిపై సెక్సువల్ అఫెండర్ షీట్లు తెరిచినట్లు తెలిపారు. శక్తి వాట్సప్ నంబర్ 79934 85111కు ఫోన్ చేస్తే ఆపదలో ఉన్నవారిని 10 నిమిషాల్లో రక్షించగలుగుతున్నాం అని అన్నారు. లైంగిక నేరాలకు పాల్పడిన కేసుల్లో రెండేళ్లలో 630 మందికి శిక్షలు పడేలా చేశామన్నారు. నేరాలు పాల్పడేవారికి భవిష్యత్తు ఉండదని హెచ్చరించారు. మరోవైపు భద్రత కోసం తీసుకొచ్చిన శక్తి యాప్ ఆపదలో ఆడబిడ్డలకు అండగా నిలుస్తోంది. ఈ చర్యలు ఎలాంటి ఫలితాలనిస్తున్నాయి? నేరాలు ఎలా నియంత్రణలోకి వస్తున్నాయనే అంశాలపై ఉమెన్, చైల్డ్ సేఫ్టీ వింగ్ ఐజీ రాజకుమారి మాటల్లో మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
Interview with IG Rajakumari on Women Safety : మహిళలు, చిన్నారులకు భద్రత కల్పించేలా ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ ప్రత్యేక కార్యాచరణతో ముందుకెళ్తోంది. లైంగిక దాడులకు పాల్పడిన వారి కదలికలపై నిఘా పెట్టేలా, సెక్సువల్ అఫెండర్ షీట్స్ తెరుస్తున్నామని ఉమెన్, చైల్డ్ సేఫ్టీ వింగ్ ఐజీ రాజకుమారి వెల్లడించారు. ఏడాదిలోనే 3వేల మందిపై సెక్సువల్ అఫెండర్ షీట్లు తెరిచినట్లు తెలిపారు. శక్తి వాట్సప్ నంబర్ 79934 85111కు ఫోన్ చేస్తే ఆపదలో ఉన్నవారిని 10 నిమిషాల్లో రక్షించగలుగుతున్నాం అని అన్నారు. లైంగిక నేరాలకు పాల్పడిన కేసుల్లో రెండేళ్లలో 630 మందికి శిక్షలు పడేలా చేశామన్నారు. నేరాలు పాల్పడేవారికి భవిష్యత్తు ఉండదని హెచ్చరించారు. మరోవైపు భద్రత కోసం తీసుకొచ్చిన శక్తి యాప్ ఆపదలో ఆడబిడ్డలకు అండగా నిలుస్తోంది. ఈ చర్యలు ఎలాంటి ఫలితాలనిస్తున్నాయి? నేరాలు ఎలా నియంత్రణలోకి వస్తున్నాయనే అంశాలపై ఉమెన్, చైల్డ్ సేఫ్టీ వింగ్ ఐజీ రాజకుమారి మాటల్లో మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం.