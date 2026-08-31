ETV Bharat / Videos

అమెరికా వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
అమెరికా వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 5:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Interview With Dr. Kaveti Srinivasa Rao On America Studies : అమెరికాకు వెళ్లాలి. అక్కడే చదువుకోవాలి. తరవాత స్థిరపడాలి. ఇవన్నీ ఒకప్పటి ఆలోచనలు. ఆ రోజులు వేరు. ఇప్పుడు అమెరికాలోని పరిస్థితులు వేరు. వలస విధానాల్లో రోజుకో మార్పు తీసుకొస్తున్నారు అధ్యక్షుడు ట్రంప్. తమ దేశ భద్రతే ముఖ్యమని కచ్చితంగా చెబుతున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో అమెరికాకు వెళ్లాలనుకునే వారు ఏ చిన్న పొరపాటు చేసినా ఇబ్బందులు పడక తప్పడం లేదు. కొత్త నిబంధనలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోకపోతే సమస్యలు ఎదుర్కో వాల్సి వస్తోంది. ఇదే విషయాన్ని వివరిస్తున్నారు అంతర్జాతీయ న్యాయ నిపుణులు డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు కావేటి. అమెరికా వలస విధానాల్లో వస్తున్న మార్పులను గమనించాలని సూచిస్తున్నారు. వీసా జారీ ప్రక్రియ మునుపటిలా లేదని, కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే అమెరికా వెళ్లాలన్న కల నెరవేరకపోవచ్చు అని అంటున్నారు. వీటితో పాటు అమెరికాలో ఇమిగ్రేషన్‌కు సంబంధించిన తాజా పరిణామాలన్నింటినీ ప్రత్యేకంగ వివరించారు డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు. 

Special Interview With Dr. Kaveti Srinivasa Rao On America Studies : అమెరికాకు వెళ్లాలి. అక్కడే చదువుకోవాలి. తరవాత స్థిరపడాలి. ఇవన్నీ ఒకప్పటి ఆలోచనలు. ఆ రోజులు వేరు. ఇప్పుడు అమెరికాలోని పరిస్థితులు వేరు. వలస విధానాల్లో రోజుకో మార్పు తీసుకొస్తున్నారు అధ్యక్షుడు ట్రంప్. తమ దేశ భద్రతే ముఖ్యమని కచ్చితంగా చెబుతున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో అమెరికాకు వెళ్లాలనుకునే వారు ఏ చిన్న పొరపాటు చేసినా ఇబ్బందులు పడక తప్పడం లేదు. కొత్త నిబంధనలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోకపోతే సమస్యలు ఎదుర్కో వాల్సి వస్తోంది. ఇదే విషయాన్ని వివరిస్తున్నారు అంతర్జాతీయ న్యాయ నిపుణులు డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు కావేటి. అమెరికా వలస విధానాల్లో వస్తున్న మార్పులను గమనించాలని సూచిస్తున్నారు. వీసా జారీ ప్రక్రియ మునుపటిలా లేదని, కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే అమెరికా వెళ్లాలన్న కల నెరవేరకపోవచ్చు అని అంటున్నారు. వీటితో పాటు అమెరికాలో ఇమిగ్రేషన్‌కు సంబంధించిన తాజా పరిణామాలన్నింటినీ ప్రత్యేకంగ వివరించారు డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

KAVETI SRINIVASA RAO
TRUMP TERMS AND CONDITIONS
TERMS AND CONDITIONS IN AMERICA
అమెరికా వలస విధానాల్లో మార్పులు
INTERVIEW WITH KAVETI SRINIVASA

ఇలాంటి కథనాలు

Labrador Retriever Gives Birth to 10 Puppies

ఒకే కాన్పులో 10 పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన లాబ్రడార్

August 31, 2026 at 3:30 PM IST
Chandrababu inaugurate Veligonda Project

వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ఫేజ్​-1 ప్రారంభం - జాతికి అంకితం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు

August 31, 2026 at 1:08 PM IST
అరకులో పర్యటించిన సీఎం చంద్రబాబు

గిరిపుత్రుల ఆప్యాయత - ఉత్సాహభరితంగా సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

August 29, 2026 at 8:37 PM IST
Sai Vamsi special interview on Aquaculture

రొయ్యలు, చేపల సాగులో ఇబ్బందులు - పరిష్కారం చూపిన పీహెచ్​డీ విద్యార్థి

August 29, 2026 at 6:23 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.