LIVE : కేంద్ర బడ్జెట్పై ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ డిబేట్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - DEBATE ON UNION BUDGET 2026 LIVE
Published : February 1, 2026 at 12:36 PM IST
Debate on Union Budget 2026 Live : యువశక్తి కేంద్రంగా బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్నామని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వెల్లడించారు. ప్రజల ఆకాంక్షలను ఆచరణలోకి తీసుకొస్తున్నామని, రైతులు, దళిత, గిరిజన సమూహాలకు అభివృద్ధి ఫలాలు చేరాలని ఆకాంక్షించారు. దేశ ఆర్థికానికి మూడు కర్తవ్యాలను నిర్దేశించుకున్నట్లు చెప్పారు. నైపుణ్యం, పోటీతత్వం, ఉత్పాదకతతో భారత్ను ప్రపంచస్థాయికి తీసుకెళ్తామని చెప్పారు. లోక్సభలో కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్న క్రమంలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆర్థిక సుస్థిరత కోసం ఆరు కీలక రంగాల్లో సంస్కరణలు చేపట్టనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఫార్మా విద్య, పరిశోధనకు జాతీయ స్థాయిలో కొత్త విద్యాసంస్థలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. దేశ సెమీ కండక్టర్ రంగం వృద్ధి కోసం రూ.40 వేల కోట్లతో ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్ 2.0 కార్యక్రమాన్ని చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. ఒడిశా, కేరళ, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ కోసం ప్రత్యేక మైనింగ్ మిషన్ చేపట్టనున్నట్లు చెప్పారు. ఖనిజ వనరులున్న రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహం అందించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కేంద్ర బడ్జెట్ కేటాయింపులపై ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ డిబేట్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం.
