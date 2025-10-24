ETV Bharat / Videos

ప్రమాదాన్ని కళ్లారా చూశా - అద్దాలు పగులగొట్టి ప్రయాణికులను రక్షించా: ప్రత్యక్ష సాక్షి ఉపేంద్రహరి - EYEWITNESS UPENDRA HARI ON BUS FIRE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 5:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Eyewitness Upendra Hari on Bus Fire Accident : కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు వద్ద వేమూరి కావేరి ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సు ఘోర ప్రమాదానికి గురైంది. హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు చెలరేగడంతో 19 మంది సజీవదహనమైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రమాదాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసినట్టు ఉపేంద్ర హరి అనే సాఫ్ట్​వేర్ ఇంజనీర్ తెెలిపారు. సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం పట్టణానికి చెందిన ఉపేంద్ర హరి హైదరాబాద్​ నుంచి కారులో ధర్మవరానికి వస్తుండగా చిన్నటేకూరు వద్ద ప్రైవేట్ బస్సులో మంటలు వస్తుండటం గమనించారు. వెంటనే కారును పక్కకు ఆపి బస్సులో వారిని కాపాడేందుకు రాయితో బస్సు అద్దాలను పగులగొట్టాడు. అనంతరం కొంతమందిని కాపాడగలిగానని వెల్లడించారు. అయితే బస్సులో దట్టమైన మంటలు చెలరేగడంతో మిగిలిన వారిని కాపాడలేకపోయానని ఉపేంద్ర హరి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

"ఆఫీన్ పనిమీద రెండు రోజుల క్రితం హైదరాబాద్​ వెళ్లాను. అక్కడి నుంచి కారులో వస్తుండగా రహదారిపై ప్రైవేటు బస్సులో మంటలు చెలరేగటం గమనించాను. అక్కడ బస్సు డ్రైవర్లు కూడా లేరు. పక్కనే రాయి ఉంటే దాంతో బస్సు అద్దాలను పగులకొట్టాను. అందులోనుంచి కొంత మంది బయటకు వచ్చారు. మరో అద్దం పగులగొట్టేందుకు ప్రయత్నించా. అప్పటికే బస్సులో మంటలు పూర్తిగా వ్యాపించాయి. అక్కడ ఉన్నవారిని వేరే వాహనంలో ఎక్కించి పంపించాను. అనంతరం నా మొబైల్​తో పోలీస్ కంట్రోల్ రూంకి ఫోన్ చేశాను." - ఉపేంద్ర హరి, ప్రత్యక్ష సాక్షి 

Eyewitness Upendra Hari on Bus Fire Accident : కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు వద్ద వేమూరి కావేరి ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సు ఘోర ప్రమాదానికి గురైంది. హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు చెలరేగడంతో 19 మంది సజీవదహనమైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రమాదాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసినట్టు ఉపేంద్ర హరి అనే సాఫ్ట్​వేర్ ఇంజనీర్ తెెలిపారు. సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం పట్టణానికి చెందిన ఉపేంద్ర హరి హైదరాబాద్​ నుంచి కారులో ధర్మవరానికి వస్తుండగా చిన్నటేకూరు వద్ద ప్రైవేట్ బస్సులో మంటలు వస్తుండటం గమనించారు. వెంటనే కారును పక్కకు ఆపి బస్సులో వారిని కాపాడేందుకు రాయితో బస్సు అద్దాలను పగులగొట్టాడు. అనంతరం కొంతమందిని కాపాడగలిగానని వెల్లడించారు. అయితే బస్సులో దట్టమైన మంటలు చెలరేగడంతో మిగిలిన వారిని కాపాడలేకపోయానని ఉపేంద్ర హరి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

"ఆఫీన్ పనిమీద రెండు రోజుల క్రితం హైదరాబాద్​ వెళ్లాను. అక్కడి నుంచి కారులో వస్తుండగా రహదారిపై ప్రైవేటు బస్సులో మంటలు చెలరేగటం గమనించాను. అక్కడ బస్సు డ్రైవర్లు కూడా లేరు. పక్కనే రాయి ఉంటే దాంతో బస్సు అద్దాలను పగులకొట్టాను. అందులోనుంచి కొంత మంది బయటకు వచ్చారు. మరో అద్దం పగులగొట్టేందుకు ప్రయత్నించా. అప్పటికే బస్సులో మంటలు పూర్తిగా వ్యాపించాయి. అక్కడ ఉన్నవారిని వేరే వాహనంలో ఎక్కించి పంపించాను. అనంతరం నా మొబైల్​తో పోలీస్ కంట్రోల్ రూంకి ఫోన్ చేశాను." - ఉపేంద్ర హరి, ప్రత్యక్ష సాక్షి 

For All Latest Updates

TAGGED:

KURNOOL BUS FIRE ACCIDENT UPDATES
KURNOOL BUS FIRE TRAGEDY
BUS FIRE WITNESS
GOVERNMENT ON KURNOOL BUS ACCIDENT
EYEWITNESS UPENDRA HARI ON BUS FIRE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Precautions to be taken by passengers while traveling by bus

నిర్లక్ష్యం వద్దు - బస్సులో ప్రయాణించేటప్పుడు ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి!

October 24, 2025 at 4:41 PM IST
Rs. 2 Crores Worth Diamond Jewellery Gift To Durgamma

దుర్గమ్మకు బొట్టు, ముక్కుపుడక - కానుకగా రూ.2 కోట్ల ఆభరణాలు

October 17, 2025 at 5:32 PM IST
NELLORE_BOY_MARRIES_GERMAN_GIRL

జర్మనీ అమ్మాయి-నెల్లూరు అబ్బాయి - ఘనంగా వివాహం

October 17, 2025 at 4:44 PM IST
Heavy_flooding_in_Vamsadhara_River

ఉగ్రరూపం దాల్చిన వంశధార నది - డ్రోన్‌ దృశ్యాలు

October 3, 2025 at 7:07 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి' గ్రాఫిక్స్ ఖర్చు ఎంత? ఆ భారీ విగ్రహం నిజమైందా? ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

కార్తీక మాసం వెనుక ఉన్న దివ్య రహస్యం తెలుసా? ఈ నెల రోజులు ఏం చేయాలి?

బ్రహ్మోస్‌ 2.O- శత్రువులకు హడలే! 800 కిలోమీటర్ల పరిధికి అప్​గ్రేడ్

వారంలో ఎన్ని సార్లు తలస్నానం చేయాలి? - హెడ్ బాత్​కు ముందు, తర్వాత ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యమట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.