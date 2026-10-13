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ఆధ్యాత్మికతతో పాటు సామాజిక చైతన్యం - అమ్మవారి మండపం వద్ద పోలీసు ఫ్లెక్సీల ఏర్పాటు

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దుబ్బాకలో అమ్మవారి మండపం వద్ద పోలీసుల ఫ్లెక్సీల ఏర్పాటు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 13, 2026 at 2:51 PM IST

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Devi Sharannavaratri In Dubbak : దేవి శరన్నవరాత్రి మండపాలు ఆధ్యాత్మికతకు వేదికగా మారడమే కాదు, సామాజిక చైతన్యాన్నిచాటుతున్నాయి. దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక పట్టణంలోని "యువ కిరణం స్పోర్ట్స్‌ అసోసియేషన్‌" ఏర్పాటు చేసిన మండపం వద్ద 12 మంది ఐపీఎస్‌ అధికారుల చిత్రాలతో కూడిన ఫ్లెక్సీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ప్రతి సంవత్సరం వినూత్న ఆలోచనతో మండపాన్ని అలంకరిస్తారు. ఈ ఏడాది తెలంగాణలో వివిధ విభాగాల్లో సేవలందిస్తున్న 12 మంది ఐపీఎస్ అధికారుల చిత్రాలను మండపం వద్ద ఏర్పాటు చేశారు. ప్రజల భద్రత, సమాజ శ్రేయస్సు కోసం కృషి చేస్తున్న పోలీసుల సేవలను గుర్తించడం ప్రధాన ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోంది. దుబ్బాక పట్టణ ప్రజలతో పాటు చుట్టు పక్కల గ్రామాల వారు మండపాన్ని సందర్శిస్తూ అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు. ఉత్సవాల్లో భక్తితో పాటు సమాజానికి ఉపయోగపడే అంశాలకు చోటు కల్పించడం ద్వారా యువతలో సామాజిక స్పృహను పెంపొందించవచ్చని అసోసియేషన్ సభ్యులు చాటి చెబుతున్నారు.

Devi Sharannavaratri In Dubbak : దేవి శరన్నవరాత్రి మండపాలు ఆధ్యాత్మికతకు వేదికగా మారడమే కాదు, సామాజిక చైతన్యాన్నిచాటుతున్నాయి. దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక పట్టణంలోని "యువ కిరణం స్పోర్ట్స్‌ అసోసియేషన్‌" ఏర్పాటు చేసిన మండపం వద్ద 12 మంది ఐపీఎస్‌ అధికారుల చిత్రాలతో కూడిన ఫ్లెక్సీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ప్రతి సంవత్సరం వినూత్న ఆలోచనతో మండపాన్ని అలంకరిస్తారు. ఈ ఏడాది తెలంగాణలో వివిధ విభాగాల్లో సేవలందిస్తున్న 12 మంది ఐపీఎస్ అధికారుల చిత్రాలను మండపం వద్ద ఏర్పాటు చేశారు. ప్రజల భద్రత, సమాజ శ్రేయస్సు కోసం కృషి చేస్తున్న పోలీసుల సేవలను గుర్తించడం ప్రధాన ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోంది. దుబ్బాక పట్టణ ప్రజలతో పాటు చుట్టు పక్కల గ్రామాల వారు మండపాన్ని సందర్శిస్తూ అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు. ఉత్సవాల్లో భక్తితో పాటు సమాజానికి ఉపయోగపడే అంశాలకు చోటు కల్పించడం ద్వారా యువతలో సామాజిక స్పృహను పెంపొందించవచ్చని అసోసియేషన్ సభ్యులు చాటి చెబుతున్నారు.

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TAGGED:

SOCIAL CONSCIOUSNESS DEVI MANDAPAM
IPS OFFICERS PHOTOS IN FLEX
దుబ్బాకలో అమ్మవారి మండపం ప్రత్యేకత
ఐపీఎస్‌ అధికారుల ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు
MANDAPAM ATTRACTION IN DUBBAK

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