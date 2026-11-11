ETV Bharat / Videos

పాడేరులో పొగమంచు అందాలు - పర్యాటకులకు కనువిందు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
పాడేరు ఏజెన్సీలో దట్టంగా వ్యాపించిన పొగమంచు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 11, 2026 at 2:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Snow Fall At Vanjangi Hills :  అల్లూరి జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో పొగమంచు దట్టంగా వ్యాపించి చలి పెరిగింది. ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రం వంజంగి వెళ్లే దారి తుపాను ప్రభావంతో ధ్వంసం కాగా సమీప కొండ ప్రాంతాలకు పర్యాటకులు తరలి వెళ్తున్నారు. ప్రకృతిని ఆస్వాదీస్తూ కెమెరాలో బంధిస్తున్నారు. పాడేరు మన్యం పరిసరాల్లో ప్రకృతి దృశ్యాలను తిలకించేందుకు నవంబర్ నుంచి జనవరి వరకు పర్యాటకుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉషోదయ వేళలో ఇక్కడి మంచు అందాలు మరో ప్రపంచానికి తీసుకువెళ్తాయి.

పాల సముద్రాన్ని తలపించేలా తేలియాడే మేఘాలను చూసి పర్యాటకులు పరవశించిపోతారు. ఎంతో సాహసోపేతమైన ప్రయాణం చేసి ఇక్కడికి చేరుకున్న వారికి, అద్భుతమైన సూర్యోదయ దృశ్యం కనువిందు చేస్తుంది. తెల్లవారుజాము నుంచే దట్టమైన తెల్లని పొగమంచు పరిసరాలను ఒక స్వచ్ఛమైన, మంచుతో నిండిన అద్భుత లోకంలా మారుస్తుంది. పర్యాటకులు ఈ ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ, తమ మొబైల్ ఫోన్లలో ఆ దృశ్యాలను బంధించుకుంటారు. పొగమంచుతో నిండిన ఈ ప్రదేశం మరో ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టినట్లుగా అనిపిస్తుందని చాలామంది అభివర్ణిస్తుంటారు.

Snow Fall At Vanjangi Hills :  అల్లూరి జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో పొగమంచు దట్టంగా వ్యాపించి చలి పెరిగింది. ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రం వంజంగి వెళ్లే దారి తుపాను ప్రభావంతో ధ్వంసం కాగా సమీప కొండ ప్రాంతాలకు పర్యాటకులు తరలి వెళ్తున్నారు. ప్రకృతిని ఆస్వాదీస్తూ కెమెరాలో బంధిస్తున్నారు. పాడేరు మన్యం పరిసరాల్లో ప్రకృతి దృశ్యాలను తిలకించేందుకు నవంబర్ నుంచి జనవరి వరకు పర్యాటకుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉషోదయ వేళలో ఇక్కడి మంచు అందాలు మరో ప్రపంచానికి తీసుకువెళ్తాయి.

పాల సముద్రాన్ని తలపించేలా తేలియాడే మేఘాలను చూసి పర్యాటకులు పరవశించిపోతారు. ఎంతో సాహసోపేతమైన ప్రయాణం చేసి ఇక్కడికి చేరుకున్న వారికి, అద్భుతమైన సూర్యోదయ దృశ్యం కనువిందు చేస్తుంది. తెల్లవారుజాము నుంచే దట్టమైన తెల్లని పొగమంచు పరిసరాలను ఒక స్వచ్ఛమైన, మంచుతో నిండిన అద్భుత లోకంలా మారుస్తుంది. పర్యాటకులు ఈ ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ, తమ మొబైల్ ఫోన్లలో ఆ దృశ్యాలను బంధించుకుంటారు. పొగమంచుతో నిండిన ఈ ప్రదేశం మరో ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టినట్లుగా అనిపిస్తుందని చాలామంది అభివర్ణిస్తుంటారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

ఏజెన్సీలో మంచు అందాలు
SNOW FALL AT VANJANGI HILLS
TOURIST DESTINATION VANJANGI HILLS
VANJANGI CLOUD HILLS

ఇలాంటి కథనాలు

Centipede Appeared In Meal

ఎయిమ్స్‌ క్యాంటీన్​ ఆహారంలో కాళ్లజెర్రి - ఆందోళనకు గురైన ప్రజలు

November 11, 2026 at 7:34 AM IST
Road Breached by Flood Waters Traffic Problems

ఉద్ధృతంగా ప్రవహించిన వరద నీరు - రోడ్డుపై గండి

November 10, 2026 at 8:01 PM IST
Ayyappa Sharanu Ghosha At AOB

అయ్యప్ప శరణు ఘోష - వందలాది మంది భక్తుల పేటతుళ్లి

November 10, 2026 at 4:49 PM IST
నీటిలోనే తణుకు బస్టాండ్

వర్షం ఆగినా తగ్గని వరద - నీటిలోనే తణుకు బస్టాండ్

November 10, 2026 at 3:12 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.