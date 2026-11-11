పాడేరులో పొగమంచు అందాలు - పర్యాటకులకు కనువిందు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 2:19 PM IST
Snow Fall At Vanjangi Hills : అల్లూరి జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో పొగమంచు దట్టంగా వ్యాపించి చలి పెరిగింది. ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రం వంజంగి వెళ్లే దారి తుపాను ప్రభావంతో ధ్వంసం కాగా సమీప కొండ ప్రాంతాలకు పర్యాటకులు తరలి వెళ్తున్నారు. ప్రకృతిని ఆస్వాదీస్తూ కెమెరాలో బంధిస్తున్నారు. పాడేరు మన్యం పరిసరాల్లో ప్రకృతి దృశ్యాలను తిలకించేందుకు నవంబర్ నుంచి జనవరి వరకు పర్యాటకుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉషోదయ వేళలో ఇక్కడి మంచు అందాలు మరో ప్రపంచానికి తీసుకువెళ్తాయి.
పాల సముద్రాన్ని తలపించేలా తేలియాడే మేఘాలను చూసి పర్యాటకులు పరవశించిపోతారు. ఎంతో సాహసోపేతమైన ప్రయాణం చేసి ఇక్కడికి చేరుకున్న వారికి, అద్భుతమైన సూర్యోదయ దృశ్యం కనువిందు చేస్తుంది. తెల్లవారుజాము నుంచే దట్టమైన తెల్లని పొగమంచు పరిసరాలను ఒక స్వచ్ఛమైన, మంచుతో నిండిన అద్భుత లోకంలా మారుస్తుంది. పర్యాటకులు ఈ ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ, తమ మొబైల్ ఫోన్లలో ఆ దృశ్యాలను బంధించుకుంటారు. పొగమంచుతో నిండిన ఈ ప్రదేశం మరో ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టినట్లుగా అనిపిస్తుందని చాలామంది అభివర్ణిస్తుంటారు.
Snow Fall At Vanjangi Hills : అల్లూరి జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో పొగమంచు దట్టంగా వ్యాపించి చలి పెరిగింది. ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రం వంజంగి వెళ్లే దారి తుపాను ప్రభావంతో ధ్వంసం కాగా సమీప కొండ ప్రాంతాలకు పర్యాటకులు తరలి వెళ్తున్నారు. ప్రకృతిని ఆస్వాదీస్తూ కెమెరాలో బంధిస్తున్నారు. పాడేరు మన్యం పరిసరాల్లో ప్రకృతి దృశ్యాలను తిలకించేందుకు నవంబర్ నుంచి జనవరి వరకు పర్యాటకుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉషోదయ వేళలో ఇక్కడి మంచు అందాలు మరో ప్రపంచానికి తీసుకువెళ్తాయి.
పాల సముద్రాన్ని తలపించేలా తేలియాడే మేఘాలను చూసి పర్యాటకులు పరవశించిపోతారు. ఎంతో సాహసోపేతమైన ప్రయాణం చేసి ఇక్కడికి చేరుకున్న వారికి, అద్భుతమైన సూర్యోదయ దృశ్యం కనువిందు చేస్తుంది. తెల్లవారుజాము నుంచే దట్టమైన తెల్లని పొగమంచు పరిసరాలను ఒక స్వచ్ఛమైన, మంచుతో నిండిన అద్భుత లోకంలా మారుస్తుంది. పర్యాటకులు ఈ ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ, తమ మొబైల్ ఫోన్లలో ఆ దృశ్యాలను బంధించుకుంటారు. పొగమంచుతో నిండిన ఈ ప్రదేశం మరో ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టినట్లుగా అనిపిస్తుందని చాలామంది అభివర్ణిస్తుంటారు.