వంజంగి కొండల్ని కప్పేసిన మంచు దుప్పటి - తేలియాడుతున్న మేఘాలతో అద్భుత దృశ్యం ఆవిష్కృతం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 10:41 AM IST
Tourist Destination Vanjangi Hills : అల్లూరి జిల్లాలో ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రం వంజంగి మేఘాలకొండ వేసవిలోనూ అందమైన ప్రకృతి రమణీయమైన దృశ్యాలతో కనువిందు చేస్తోంది. ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రం పాడేరు వంజంగి కొండలను మంచు దుప్పటి కప్పేసింది. సూర్యోదయం వేళ మేఘాలు తేలియాడుతున్నట్లుగా అద్భుత దృశ్యం ఆవిష్కృతమై పర్యాటకుల్ని కట్టిపడేసింది. పచ్చని కొండల నడుమ మేఘాలు ఒక్కసారిగా ఆవరించి ఆకట్టుకున్నాయి.
దసరా సెలవుల నేపథ్యంలో వంజంగి కొండలకు సందర్శకులు పోటెత్తారు. మంచుతో పేరుకుపోయిన అందాలు పర్యాటకులను కనువిందు చేస్తున్నాయి. పాల సముద్రాన్ని తలపించేలా తేలియాడుతున్న మంచు మేఘాలను చూసి సందర్శకులు మంత్రముగ్ధులయ్యారు. పర్యాటకులు సాహస ప్రయాణం చేసి సూర్యోదయాన్ని వీక్షించి పరవశించారు. తెల్లవారుజాము నుంచి కప్పేసిన మంచుతో శ్వేతవర్ణ సొగబులు వీక్షకులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదిస్తూ అక్కడ దృశ్యాలను సెల్ఫోన్లో చిత్రీకరించుకుంటున్నారు. భూతల స్వర్గంలా కనిపించే, మంచు కైలాసంలో విహరించి మరో ప్రపంచంలో మునిగి తేలినట్లుందని సందర్శకులు చెబుతున్నారు.
Tourist Destination Vanjangi Hills : అల్లూరి జిల్లాలో ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రం వంజంగి మేఘాలకొండ వేసవిలోనూ అందమైన ప్రకృతి రమణీయమైన దృశ్యాలతో కనువిందు చేస్తోంది. ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రం పాడేరు వంజంగి కొండలను మంచు దుప్పటి కప్పేసింది. సూర్యోదయం వేళ మేఘాలు తేలియాడుతున్నట్లుగా అద్భుత దృశ్యం ఆవిష్కృతమై పర్యాటకుల్ని కట్టిపడేసింది. పచ్చని కొండల నడుమ మేఘాలు ఒక్కసారిగా ఆవరించి ఆకట్టుకున్నాయి.
దసరా సెలవుల నేపథ్యంలో వంజంగి కొండలకు సందర్శకులు పోటెత్తారు. మంచుతో పేరుకుపోయిన అందాలు పర్యాటకులను కనువిందు చేస్తున్నాయి. పాల సముద్రాన్ని తలపించేలా తేలియాడుతున్న మంచు మేఘాలను చూసి సందర్శకులు మంత్రముగ్ధులయ్యారు. పర్యాటకులు సాహస ప్రయాణం చేసి సూర్యోదయాన్ని వీక్షించి పరవశించారు. తెల్లవారుజాము నుంచి కప్పేసిన మంచుతో శ్వేతవర్ణ సొగబులు వీక్షకులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదిస్తూ అక్కడ దృశ్యాలను సెల్ఫోన్లో చిత్రీకరించుకుంటున్నారు. భూతల స్వర్గంలా కనిపించే, మంచు కైలాసంలో విహరించి మరో ప్రపంచంలో మునిగి తేలినట్లుందని సందర్శకులు చెబుతున్నారు.