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ఆంధ్ర ఊటీలో మంచు సోయగాలు - పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తున్న ప్రకృతి అందాలు

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ఆంధ్ర ఊటీలో మంచు సోయగాలు - పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తున్న ప్రకృతి అందాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 1:24 PM IST

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Snowfall at Madagada View Point in Araku Valley : ఆంధ్ర ఊటీగా పేరుగాంచిన అరకు లోయలో పొగమంచు రమణీయ దృశ్యాలు ప్రకృతి అందాలను రెట్టింపు చేస్తున్నాయి. మంచు సోయగాలు చూసి పర్యాటకులు తన్మయత్వానికి గురవుతున్నారు. తెల్లవారుజాము నుంచి కప్పేసిన మంచుతో శ్వేతవర్ణ సొగబులు వీక్షకులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. అరకు లోయలోని మాడగడ సన్​​రైజ్ వ్యూ పాయింట్ వద్ద దట్టంగా అలుముకున్న పొగ మంచు పర్యాటకులను అమితంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. పాల కడలిని తలపిస్తున్న మంచు సోయగాలు సందర్శకులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తున్నాయి. ప్రకృతి ప్రేమికులను మరింతగా ఆకర్షిస్తోంది. అదే విధంగా మంచు దుప్పటిని చీల్చుకుని వస్తున్న సూర్యోదయాన్ని వీక్షిస్తూ, పర్యాటకులు సెల్ఫీలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రకృతి సౌందర్యంతో పర్యాటకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. మంచు సోయగం పాలసముద్రాన్ని తలపిస్తున్న మంచు అందాలను, చల్లని వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించడానికి పర్యాటకులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తున్నారు. ఈరోజు తెల్లవారుజాము నుంచి పొగ మంచు దట్టంగా కమ్మి మరో లోకంలా కనువిందు చేస్తోంది. 

Snowfall at Madagada View Point in Araku Valley : ఆంధ్ర ఊటీగా పేరుగాంచిన అరకు లోయలో పొగమంచు రమణీయ దృశ్యాలు ప్రకృతి అందాలను రెట్టింపు చేస్తున్నాయి. మంచు సోయగాలు చూసి పర్యాటకులు తన్మయత్వానికి గురవుతున్నారు. తెల్లవారుజాము నుంచి కప్పేసిన మంచుతో శ్వేతవర్ణ సొగబులు వీక్షకులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. అరకు లోయలోని మాడగడ సన్​​రైజ్ వ్యూ పాయింట్ వద్ద దట్టంగా అలుముకున్న పొగ మంచు పర్యాటకులను అమితంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. పాల కడలిని తలపిస్తున్న మంచు సోయగాలు సందర్శకులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తున్నాయి. ప్రకృతి ప్రేమికులను మరింతగా ఆకర్షిస్తోంది. అదే విధంగా మంచు దుప్పటిని చీల్చుకుని వస్తున్న సూర్యోదయాన్ని వీక్షిస్తూ, పర్యాటకులు సెల్ఫీలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రకృతి సౌందర్యంతో పర్యాటకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. మంచు సోయగం పాలసముద్రాన్ని తలపిస్తున్న మంచు అందాలను, చల్లని వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించడానికి పర్యాటకులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తున్నారు. ఈరోజు తెల్లవారుజాము నుంచి పొగ మంచు దట్టంగా కమ్మి మరో లోకంలా కనువిందు చేస్తోంది. 

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TAGGED:

MADAGADA VIEW POINT
MADAGADA SUNRISE VIEW POINT
MADAGADA VIEW POINT IN ARAKU
SNOW AT ARAKU VALLEY
SNOWFALL AT MADAGADA VIEW POINT

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