ETV Bharat / Videos

తుని రైల్వేస్టేషన్‌లో పాముల కలకలం - హడలెత్తిపోయిన ప్రయాణికులు - SNAKES AT TUNI RAILWAY STATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
తుని రైల్వేస్టేషన్‌లో పాముల కలకలం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 11:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Snakes At Tuni Railway Station : కాకినాడ జిల్లా తుని రైల్వే స్టేషన్‌లో పాములు హడలెత్తిస్తున్నాయి. టికెట్ కౌంటర్, పార్సిల్ కార్యాలయంతో పాటు ప్లాట్‌ఫామ్​ పై ప్రయాణికులు వేచి ఉండే గదిలోనూ ఇవి సంచరిస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. కొద్ది రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తుండటంతో దగ్గరలో ఉన్న తుప్పలు, చెట్ల వద్ద ఉన్న పుట్టల్లోంచి ఇవి బయటకు వచ్చి ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. పాములను చూసిన ప్రయాణికులు కేకలు వేయడంతో సిబ్బంది వచ్చి కొన్నింటిని పట్టుకున్నారు. స్టేషన్ ప్రాంగణంలో పాత భవనాలు, దశాబ్దాల నాటి అనేక చెట్లు ఉన్నాయి. అధికారులు పూర్తి స్థాయిలో చర్యలు తీసు కోవాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. ఇలాగే పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తే ప్రయాణికులను, ప్రమాదవశాత్తు లగేజీ బ్యాగుల్లోకి దూరే అవకాశాలు ఉన్నాయని తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తున్నారు. అందుకే మళ్లీ ఇలా పాములు ప్రజలు తిరిగే ప్రాంతాల్లోకి రాకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని రైల్వే స్టేషన్ అధికారులను కోరుతున్నారు.

Snakes At Tuni Railway Station : కాకినాడ జిల్లా తుని రైల్వే స్టేషన్‌లో పాములు హడలెత్తిస్తున్నాయి. టికెట్ కౌంటర్, పార్సిల్ కార్యాలయంతో పాటు ప్లాట్‌ఫామ్​ పై ప్రయాణికులు వేచి ఉండే గదిలోనూ ఇవి సంచరిస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. కొద్ది రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తుండటంతో దగ్గరలో ఉన్న తుప్పలు, చెట్ల వద్ద ఉన్న పుట్టల్లోంచి ఇవి బయటకు వచ్చి ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. పాములను చూసిన ప్రయాణికులు కేకలు వేయడంతో సిబ్బంది వచ్చి కొన్నింటిని పట్టుకున్నారు. స్టేషన్ ప్రాంగణంలో పాత భవనాలు, దశాబ్దాల నాటి అనేక చెట్లు ఉన్నాయి. అధికారులు పూర్తి స్థాయిలో చర్యలు తీసు కోవాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. ఇలాగే పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తే ప్రయాణికులను, ప్రమాదవశాత్తు లగేజీ బ్యాగుల్లోకి దూరే అవకాశాలు ఉన్నాయని తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తున్నారు. అందుకే మళ్లీ ఇలా పాములు ప్రజలు తిరిగే ప్రాంతాల్లోకి రాకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని రైల్వే స్టేషన్ అధికారులను కోరుతున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

తుని రైల్వేస్టేషన్లో పాములు
SNAKES AT PUBLIC PLACES
TUNI RAILWAY STATION
TUNI RAILWAY STATION SITUATION
SNAKES AT TUNI RAILWAY STATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Veteran Navy Golden Jubilee Celebrations in Visakhapatnam

50 ఏళ్లకు ఆత్మీయ కలయిక - ఉత్సాహంగా 1976 బ్యాచ్‌ నావికుల సమ్మేళనం

June 29, 2026 at 1:33 PM IST
Veligonda Project Compensation

వెలుగొండ ప్రాజెక్టు పనులను పరిశీలించిన సీఎం చంద్రబాబు - నిర్వాసితులకు రూ.300 కోట్ల చెక్కుల పంపిణీ

June 27, 2026 at 10:11 PM IST
Devotees Thronged The Venue On The Second Day Of The Rottela Panduga

బారా షాహీద్‌ దర్గా రొట్టెల పండగ - రెండో రోజూ పోటెత్తిన జనం

June 27, 2026 at 8:38 PM IST
Tet Exam Preparation Interview with Doctor Valluri Brahmin

సరైన ప్రణాళికతో చదివితే టెట్​లో ఉత్తీర్ణత సాధించవచ్చు: డాక్టర్ వల్లూరి బ్రహ్మం

June 26, 2026 at 3:41 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.