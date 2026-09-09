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తిరుమలలో 9 అడుగుల భారీ జెర్రిపోతు హల్‌చల్

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తిరుమలలో జెర్రి పోతు పాము (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 7:18 PM IST

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Jerry Potu Snake In Tirumala : పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుమలలో భారీ పాము కలకలం రేపింది. తొమ్మిది అడుగుల భారీ జెర్రిపోతు హల్ చల్ చేసింది. స్థానిక అన్నమయ్య భవనం సమీపంలోని ఓ గదిలో పాము నక్కింది. పామును చూసిన సిబ్బంది భయాందోళనకు గురయ్యారు. దీంతో టీటీడీ ఉద్యోగి భాస్కర్ నాయుడుకు సమాచారం అందజేయగా వెంటనే పామును చాకచక్యంగా పట్టుకొని సమీప అటవీ ప్రాంతంలో వదిలిపెట్టాడు. వర్షాకాలం ప్రారంభమవడంతో శేషాచలం అటవీ ప్రాంతం నుంచి బయటకు వస్తున్న పాముల సంఖ్య ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువైంది. భక్తుల రక్షణ విషయంలో టీటీడీ యంత్రాంగం ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు.

సాధారణంగా పాము పేరు చెబితే చాలు ఏదో తెలియని భయం వెంటాడుతుంది. ఇక కనిపిస్తే పరుగులు తీయడమే పాముల భయం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే విష పాములు కాటేస్తే గంటల వ్యవధిలోనే ప్రాణాలు కోల్పోతారు. సకాలంలో చికిత్స తీసుకుంటేనే ప్రాణాలతో బయటపడొచ్చు.  

Jerry Potu Snake In Tirumala : పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుమలలో భారీ పాము కలకలం రేపింది. తొమ్మిది అడుగుల భారీ జెర్రిపోతు హల్ చల్ చేసింది. స్థానిక అన్నమయ్య భవనం సమీపంలోని ఓ గదిలో పాము నక్కింది. పామును చూసిన సిబ్బంది భయాందోళనకు గురయ్యారు. దీంతో టీటీడీ ఉద్యోగి భాస్కర్ నాయుడుకు సమాచారం అందజేయగా వెంటనే పామును చాకచక్యంగా పట్టుకొని సమీప అటవీ ప్రాంతంలో వదిలిపెట్టాడు. వర్షాకాలం ప్రారంభమవడంతో శేషాచలం అటవీ ప్రాంతం నుంచి బయటకు వస్తున్న పాముల సంఖ్య ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువైంది. భక్తుల రక్షణ విషయంలో టీటీడీ యంత్రాంగం ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు.

సాధారణంగా పాము పేరు చెబితే చాలు ఏదో తెలియని భయం వెంటాడుతుంది. ఇక కనిపిస్తే పరుగులు తీయడమే పాముల భయం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే విష పాములు కాటేస్తే గంటల వ్యవధిలోనే ప్రాణాలు కోల్పోతారు. సకాలంలో చికిత్స తీసుకుంటేనే ప్రాణాలతో బయటపడొచ్చు.  

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TAGGED:

TIRUMALA SNAKE
JERRY POTU SNAKE
TTD SNAKE RESCUE
TIRUMALA NEWS
9 FOOT SNAKE TIRUMALA

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