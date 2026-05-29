Video Viral : తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో హడలెత్తించిన నాగుపాము - వీడియో వైరల్ - SNAKE SPOTTED IN MRO OFFICE
Published : May 29, 2026 at 4:33 PM IST
Snake spotted in MRO Office : మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా పాములు ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. తాజాగా ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. కరీంనగర్ జిల్లా హుజురాబాద్ మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో నాగుపాము కలకలం సృష్టించింది. మండల రెవెన్యూ అధికారి (MRO) గదిలోకి ప్రవేశించి అందరినీ కొంతసేపు హడలెత్తించింది. దీంతో అక్కడున్న అధికారులు, సిబ్బంది భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు. వీరితోపాటు వివిధ పనుల కోసం కార్యాలయానికి వచ్చిన ప్రజలు కూడా భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే అక్కడున్న అధికారులు పాములు పట్టే వ్యక్తిని పిలిపించారు. ఆ వ్యక్తి చాకచక్యంగా నాగుపామును పట్టుకున్నారు. అనంతరం ఊరి బయట ఉన్న పొదల్లో సురక్షితంగా వదిలేశారు. దీంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. పామును సురక్షితంగా పట్టుకున్న వ్యక్తిని అక్కడున్న వారంతా అభినందించారు.
