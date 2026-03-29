ఎగిరే పాము రోయ్ - పల్టీలు కొడుతూ పరార్ - ఇలాంటి పామును ఎప్పుడూ చూసుండరు! - SNAKE IN SANGAREDDY

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 29, 2026 at 5:24 PM IST

Snake into the Air in Sangareddy : సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్​లోని ఓ పొలంలో వరి కోత యంత్రం వరిని కోస్తుండగా, ఆ శబ్దానికి భయపడి ఓ పాము బయటకు వచ్చింది. అయితే అది గాల్లోకి ఎగురుతూ కనిపించడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ప్రకృతిలో వేల రకాల పాములు ఉంటాయి. కానీ అవి మాత్రం తమ ఆకలిని తీర్చుకోవడానికి పాకుతూ తమకు నచ్చిన జీవిని వేటాడుతూ ఆకలి తీర్చుకుంటాయి. 

కానీ నారాయణఖేడ్​లో ఓ పాము గాల్లోకి ఎగురుతుండగా కెమెరాలో బంధించడానికి ప్రయత్నం చేయగా, అది గాలిలో వేగంగా పల్టీలు కొడుతూ వెళ్తుండటం ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఎంత పెద్ద సర్పమైనా పాకుతూ భూమిపైన వెళుతూ ఉంటుంది. దీనిని చూసిన ప్రతి వ్యక్తి ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలా పల్టీలు కొడుతూ చూస్తుండగానే ఆ పాము అక్కడి నుంచి పారిపోయింది. అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి అరుదైన పాములను చూడటం ఆసక్తిగా ఉంటుంది. కానీ వాటితో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు.

