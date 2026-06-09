ద్విచక్రవాహనంలోకి దూరిన పాము - సురక్షితంగా బయటకు తీసిన స్నేక్ క్యాచర్ - SNAKE ENTERED SCOOTER IN ADONI
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 1:45 PM IST
Snake Entered Scooter In Adoni : కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో నిలిపి ఉంచిన ఓ స్కూటీలోకి పాము దూరిన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. పట్టణానికి చెందిన బ్యాంకు ఉద్యోగి వినోద్ తన ద్విచక్రవాహనాన్ని కోట్ల కూడలి వద్ద రహదారి పక్కన నిలిపి అక్కడే సమీపంలోని ఎలక్ట్రికల్ దుకాణానికి వెళ్లారు. ఈ సమయంలో ఓ పాము స్కూటీలోకి దూరుతున్నట్లు గమనించిన స్థానికులు వెంటనే అప్రమత్తమై వాహన యజమానికి సమాచారం అందించారు.
వినోద్ అక్కడికి చేరుకుని స్నేక్ క్యాచర్ గోపీకి సమాచారం అందించారు. స్నేక్ క్యాచర్ గోపి ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని వాహనాన్ని క్షుణ్నంగా పరిశీలించారు. కొంతసేపు శ్రమించి స్కూటీలో దాక్కున్న పామును సురక్షితంగా బయటకు తీసి పట్టుకున్నారు. అనంతరం దానిని జనావాసాలకు దూరంగా ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు.
పాము వాహనంలోకి దూరిన విషయం తెలిసి అక్కడ కొద్దిసేపు భయాందోళన వాతావరణం నెలకొంది. అయితే స్నేక్ క్యాచర్ సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి పామును ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా పట్టుకోవడంతో స్థానికులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.
Snake Entered Scooter In Adoni : కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో నిలిపి ఉంచిన ఓ స్కూటీలోకి పాము దూరిన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. పట్టణానికి చెందిన బ్యాంకు ఉద్యోగి వినోద్ తన ద్విచక్రవాహనాన్ని కోట్ల కూడలి వద్ద రహదారి పక్కన నిలిపి అక్కడే సమీపంలోని ఎలక్ట్రికల్ దుకాణానికి వెళ్లారు. ఈ సమయంలో ఓ పాము స్కూటీలోకి దూరుతున్నట్లు గమనించిన స్థానికులు వెంటనే అప్రమత్తమై వాహన యజమానికి సమాచారం అందించారు.
వినోద్ అక్కడికి చేరుకుని స్నేక్ క్యాచర్ గోపీకి సమాచారం అందించారు. స్నేక్ క్యాచర్ గోపి ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని వాహనాన్ని క్షుణ్నంగా పరిశీలించారు. కొంతసేపు శ్రమించి స్కూటీలో దాక్కున్న పామును సురక్షితంగా బయటకు తీసి పట్టుకున్నారు. అనంతరం దానిని జనావాసాలకు దూరంగా ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు.
పాము వాహనంలోకి దూరిన విషయం తెలిసి అక్కడ కొద్దిసేపు భయాందోళన వాతావరణం నెలకొంది. అయితే స్నేక్ క్యాచర్ సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి పామును ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా పట్టుకోవడంతో స్థానికులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.