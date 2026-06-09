ETV Bharat / Videos

ద్విచక్రవాహనంలోకి దూరిన పాము - సురక్షితంగా బయటకు తీసిన స్నేక్ క్యాచర్ - SNAKE ENTERED SCOOTER IN ADONI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ఆదోనిలో ద్విచక్రవాహనంలోకి దూరిన పాము - సురక్షితంగా బయటకు తీసిన స్నేక్ క్యాచర్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 1:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Snake Entered Scooter In Adoni :  కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో నిలిపి ఉంచిన ఓ స్కూటీలోకి పాము దూరిన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. పట్టణానికి చెందిన బ్యాంకు ఉద్యోగి వినోద్ తన ద్విచక్రవాహనాన్ని కోట్ల కూడలి వద్ద రహదారి పక్కన నిలిపి అక్కడే సమీపంలోని ఎలక్ట్రికల్ దుకాణానికి వెళ్లారు. ఈ సమయంలో ఓ పాము స్కూటీలోకి దూరుతున్నట్లు గమనించిన స్థానికులు వెంటనే అప్రమత్తమై వాహన యజమానికి సమాచారం అందించారు.

వినోద్​ అక్కడికి చేరుకుని స్నేక్​ క్యాచర్​ గోపీకి సమాచారం అందించారు. స్నేక్ క్యాచర్ గోపి ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని వాహనాన్ని క్షుణ్నంగా పరిశీలించారు. కొంతసేపు శ్రమించి స్కూటీలో దాక్కున్న పామును సురక్షితంగా బయటకు తీసి పట్టుకున్నారు. అనంతరం దానిని జనావాసాలకు దూరంగా ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు.

పాము వాహనంలోకి దూరిన విషయం తెలిసి అక్కడ కొద్దిసేపు భయాందోళన వాతావరణం నెలకొంది. అయితే స్నేక్ క్యాచర్ సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి పామును ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా పట్టుకోవడంతో స్థానికులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.

Snake Entered Scooter In Adoni :  కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో నిలిపి ఉంచిన ఓ స్కూటీలోకి పాము దూరిన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. పట్టణానికి చెందిన బ్యాంకు ఉద్యోగి వినోద్ తన ద్విచక్రవాహనాన్ని కోట్ల కూడలి వద్ద రహదారి పక్కన నిలిపి అక్కడే సమీపంలోని ఎలక్ట్రికల్ దుకాణానికి వెళ్లారు. ఈ సమయంలో ఓ పాము స్కూటీలోకి దూరుతున్నట్లు గమనించిన స్థానికులు వెంటనే అప్రమత్తమై వాహన యజమానికి సమాచారం అందించారు.

వినోద్​ అక్కడికి చేరుకుని స్నేక్​ క్యాచర్​ గోపీకి సమాచారం అందించారు. స్నేక్ క్యాచర్ గోపి ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని వాహనాన్ని క్షుణ్నంగా పరిశీలించారు. కొంతసేపు శ్రమించి స్కూటీలో దాక్కున్న పామును సురక్షితంగా బయటకు తీసి పట్టుకున్నారు. అనంతరం దానిని జనావాసాలకు దూరంగా ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు.

పాము వాహనంలోకి దూరిన విషయం తెలిసి అక్కడ కొద్దిసేపు భయాందోళన వాతావరణం నెలకొంది. అయితే స్నేక్ క్యాచర్ సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి పామును ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా పట్టుకోవడంతో స్థానికులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

SNAKE IN SCOOTER
SNAKE ENTERED SCOOTER IN ADONI
IN ADONI SNAKE ENTERS SCOOTER
ఆదోనిలో స్కూటీలోకి పాము
SNAKE ENTERED SCOOTER IN ADONI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Instagram Fame Old Man Meets CM

వైరల్ వీడియో - 96 ఏళ్ల వృద్ధుడితో చంద్రబాబు ఆత్మీయ ముఖాముఖి!

June 9, 2026 at 10:20 AM IST
Interview With Agrometeorologist Narayanaswamy

ఎల్​నినో ప్రభావం - ముందుకు సాగని నైరుతి రుతుపవనాలు

June 8, 2026 at 8:07 PM IST
Account Holders Protested At Bank Of Baroda In Jangareddygudem

బంగారం మాయమైందని ప్రచారం - బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వద్ద ఖాతాదారుల ఆందోళన

June 8, 2026 at 2:40 PM IST
The Andhra Pradesh State Cooperative Bank Limited

రూ.200 కోట్లతో 17 అంతస్తులు - అమరావతిలో ఆప్కాబ్‌ కార్యాలయం

June 8, 2026 at 1:27 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.