మన్యం జిల్లా కేంద్రంలో పాము హల్చల్ - ఇంట్లోని సామగ్రిని చెల్లాచెదురు చేసిన సర్పం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 4:38 PM IST
Snake HulChul In Parvatipuram District : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ ఇంట్లో పాము కలకలం సృష్టించింది. జిల్లా కేంద్రంలోని రామానంద్నగర్లో ఓ ఇంట్లోకి దూరిన పాము సామగ్రి మొత్తం చెల్లాచెదురు చేసింది. పాముని చూసి ఆందోళనకు గురైన ఇంటి యజమాని స్నేక్ క్యాచర్కు సమాచారం అందించారు. ఆయన వచ్చి పామును పట్టి జనసంచారం లేని ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు.
రామానంద్నగర్ చెందిన ఓ కుటుంబం ఇటీవల వారం రోజుల పాటు వేరే ఊరు వెళ్లి వచ్చింది. అప్పటికే ఇంట్లో కొన్ని వస్తువులు చిందరవందరగా ఉండడంతో పిల్లి గానీ ఎలుకలు గానీ సామగ్రిని ఇలా చేశాయని భావించారు. తెల్లవారి మళ్లీ బయటికి వెళ్లి మధ్యాహ్నం ఇంటికి వచ్చి తలుపు తెరిచేసరికి ఇంట్లో పాము కనిపించింది. ఇంట్లో వస్తువులు చెల్లాచెదురుగా పడేందుకు పాము కారణమని గుర్తించారు. వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్కి సమాచారం ఇవ్వడంతో ఆయన వచ్చి వంటగదిలో ఉన్న పామును చాకచక్యంగా పట్టుకుని జనావాసాలు లేని ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు. అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
Snake HulChul In Parvatipuram District : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ ఇంట్లో పాము కలకలం సృష్టించింది. జిల్లా కేంద్రంలోని రామానంద్నగర్లో ఓ ఇంట్లోకి దూరిన పాము సామగ్రి మొత్తం చెల్లాచెదురు చేసింది. పాముని చూసి ఆందోళనకు గురైన ఇంటి యజమాని స్నేక్ క్యాచర్కు సమాచారం అందించారు. ఆయన వచ్చి పామును పట్టి జనసంచారం లేని ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు.
రామానంద్నగర్ చెందిన ఓ కుటుంబం ఇటీవల వారం రోజుల పాటు వేరే ఊరు వెళ్లి వచ్చింది. అప్పటికే ఇంట్లో కొన్ని వస్తువులు చిందరవందరగా ఉండడంతో పిల్లి గానీ ఎలుకలు గానీ సామగ్రిని ఇలా చేశాయని భావించారు. తెల్లవారి మళ్లీ బయటికి వెళ్లి మధ్యాహ్నం ఇంటికి వచ్చి తలుపు తెరిచేసరికి ఇంట్లో పాము కనిపించింది. ఇంట్లో వస్తువులు చెల్లాచెదురుగా పడేందుకు పాము కారణమని గుర్తించారు. వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్కి సమాచారం ఇవ్వడంతో ఆయన వచ్చి వంటగదిలో ఉన్న పామును చాకచక్యంగా పట్టుకుని జనావాసాలు లేని ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు. అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.