ETV Bharat / Videos

మన్యం జిల్లా కేంద్రంలో పాము హల్​చల్​ - ఇంట్లోని సామగ్రిని చెల్లాచెదురు చేసిన సర్పం

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
రామానంద్ నగర్​ ఓ ఇంట్లో పాము హల్​చల్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 16, 2026 at 4:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Snake HulChul In Parvatipuram District : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ ఇంట్లో పాము కలకలం సృష్టించింది. జిల్లా కేంద్రంలోని రామానంద్​నగర్​లో ఓ ఇంట్లోకి దూరిన పాము సామగ్రి మొత్తం చెల్లాచెదురు చేసింది. పాముని చూసి ఆందోళనకు గురైన ఇంటి యజమాని స్నేక్​ క్యాచర్​కు సమాచారం అందించారు. ఆయన వచ్చి పామును పట్టి జనసంచారం లేని ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు.

రామానంద్​నగర్ చెందిన ఓ కుటుంబం ఇటీవల వారం రోజుల పాటు వేరే ఊరు వెళ్లి వచ్చింది. అప్పటికే ఇంట్లో కొన్ని వస్తువులు చిందరవందరగా ఉండడంతో పిల్లి గానీ ఎలుకలు గానీ సామగ్రిని ఇలా చేశాయని భావించారు. తెల్లవారి మళ్లీ బయటికి వెళ్లి మధ్యాహ్నం ఇంటికి వచ్చి తలుపు తెరిచేసరికి ఇంట్లో పాము కనిపించింది. ఇంట్లో వస్తువులు చెల్లాచెదురుగా పడేందుకు పాము కారణమని గుర్తించారు. వెంటనే స్నేక్​ క్యాచర్​కి సమాచారం ఇవ్వడంతో ఆయన వచ్చి వంటగదిలో ఉన్న పామును చాకచక్యంగా పట్టుకుని జనావాసాలు లేని ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు. అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. 

Snake HulChul In Parvatipuram District : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ ఇంట్లో పాము కలకలం సృష్టించింది. జిల్లా కేంద్రంలోని రామానంద్​నగర్​లో ఓ ఇంట్లోకి దూరిన పాము సామగ్రి మొత్తం చెల్లాచెదురు చేసింది. పాముని చూసి ఆందోళనకు గురైన ఇంటి యజమాని స్నేక్​ క్యాచర్​కు సమాచారం అందించారు. ఆయన వచ్చి పామును పట్టి జనసంచారం లేని ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు.

రామానంద్​నగర్ చెందిన ఓ కుటుంబం ఇటీవల వారం రోజుల పాటు వేరే ఊరు వెళ్లి వచ్చింది. అప్పటికే ఇంట్లో కొన్ని వస్తువులు చిందరవందరగా ఉండడంతో పిల్లి గానీ ఎలుకలు గానీ సామగ్రిని ఇలా చేశాయని భావించారు. తెల్లవారి మళ్లీ బయటికి వెళ్లి మధ్యాహ్నం ఇంటికి వచ్చి తలుపు తెరిచేసరికి ఇంట్లో పాము కనిపించింది. ఇంట్లో వస్తువులు చెల్లాచెదురుగా పడేందుకు పాము కారణమని గుర్తించారు. వెంటనే స్నేక్​ క్యాచర్​కి సమాచారం ఇవ్వడంతో ఆయన వచ్చి వంటగదిలో ఉన్న పామును చాకచక్యంగా పట్టుకుని జనావాసాలు లేని ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు. అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

పాము హల్ చల్
SNAKE IN PARVATIPURAM DISTRICT
SNAKES IN VILLAGES
SNAKE CATCHER IN PARVATIPUIRAM

ఇలాంటి కథనాలు

Srikalahasti Temple On Karthika Monday

కార్తిక సోమవారం - శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో భక్తుల రద్దీ - నిండిన క్యూలైన్లు

November 16, 2026 at 2:44 PM IST
Temples crowded since early morning

కార్తిక సోమవారం - తెల్లవారుజాము నుంచే ఆలయాల్లో భక్తుల రద్దీ

November 16, 2026 at 12:36 PM IST
BJP LEADER RAMS CAR INTO POLICE

శ్రీకాకుళంలో బీజేపీ నేత వీరంగం - పోలీసులపైకి కారుతో దూసుకెళ్లిన వెంకటేశ్వరరావు

November 16, 2026 at 11:55 AM IST
High Tension in Vipparla

విప్పర్లలో హై టెన్షన్ - భారీగా పెట్రోల్ బాంబులు, మారణాయుధాలు స్వాధీనం

November 15, 2026 at 8:58 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.