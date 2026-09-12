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'నీ తెలివి సూపర్​' - ట్యాప్​ తిప్పి దాహం తీర్చుకున్న కోతి

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కళ్యాణదుర్గం ఆస్పత్రిలో 'కోతి' చేష్టలు - దాహం తీర్చుకున్న కోతి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 6:30 PM IST

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Monkey Drinks Water Viral Video Anantapur : అనగనగా ఓ కోతి! దానికి దాహమేసింది! ఆరుబయట ఎక్కడా నీళ్లు కనిపించలేదు. దాహం తీరే దారే దొరకలేదు. అటుఇటు చూస్తే ఒక మంచి నీళ్ల క్యాన్ కనిపించింది. నిమిషమైనా ఆలోచించకుండా నాలుగు కాళ్లతో నేరుగా అక్కడకు వెళ్లింది. ఎంచక్కా ట్యాప్ తిప్పుకుని గొంతు తడుపుకుంది. అంతటితో ఆగలేదు. అప్పటికే నీటి విలువ తెలిసిన వానరం వృథా చేయకూడదు అనుకుందో ఏమోగానీ ఫ్లోర్​పై పడిన నీటిని కూడా తాగేసింది. హమ్మయ్య నా దాహం తీరింది అనుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో ఇప్పుడిదే వైరల్ టాపిక్! ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో వానరం ఇలా దాహం తీర్చుకున్న దృశ్యాలు నెట్టింట కట్టిపడేస్తున్నాయి. ఎప్పుడూ కోతి చేష్టల గురించే మాట్లాడుకునే నెటిజన్లు ఈ వీడియో చూశాక కోతి తెలివి తక్కువదేమీ కాదంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. తీవ్రమైన ఎండలు, నీటి ఎద్దడి కారణంగా దాహం తీర్చుకున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అయింది.  

Monkey Drinks Water Viral Video Anantapur : అనగనగా ఓ కోతి! దానికి దాహమేసింది! ఆరుబయట ఎక్కడా నీళ్లు కనిపించలేదు. దాహం తీరే దారే దొరకలేదు. అటుఇటు చూస్తే ఒక మంచి నీళ్ల క్యాన్ కనిపించింది. నిమిషమైనా ఆలోచించకుండా నాలుగు కాళ్లతో నేరుగా అక్కడకు వెళ్లింది. ఎంచక్కా ట్యాప్ తిప్పుకుని గొంతు తడుపుకుంది. అంతటితో ఆగలేదు. అప్పటికే నీటి విలువ తెలిసిన వానరం వృథా చేయకూడదు అనుకుందో ఏమోగానీ ఫ్లోర్​పై పడిన నీటిని కూడా తాగేసింది. హమ్మయ్య నా దాహం తీరింది అనుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో ఇప్పుడిదే వైరల్ టాపిక్! ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో వానరం ఇలా దాహం తీర్చుకున్న దృశ్యాలు నెట్టింట కట్టిపడేస్తున్నాయి. ఎప్పుడూ కోతి చేష్టల గురించే మాట్లాడుకునే నెటిజన్లు ఈ వీడియో చూశాక కోతి తెలివి తక్కువదేమీ కాదంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. తీవ్రమైన ఎండలు, నీటి ఎద్దడి కారణంగా దాహం తీర్చుకున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అయింది.  

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TAGGED:

VANARAM DRINKING WATER
MONKEY VIDEO
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MONKEY DRINKS WATER VIDEO

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