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ఒకే బైక్‌పై ఆరుగురు ప్రయాణం - కౌన్సిలింగ్​ ఇచ్చిన పోలీసులు - SIX YOUTHS IN ONE BIKE AP

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Six Youths Riding One Bike Caught by Police (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 8:55 PM IST

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Six Youths Riding One Bike Caught by Police : చిలమత్తూరు మండలంలో జాతీయ రహదారిపై పోలీసులు వాహన తనిఖీలు చేపట్టారు. రూరల్ సీఐ జనార్ధన్, ఎస్సై శ్రీధర్ ఈ తనిఖీల్లో పాల్గొన్నారు. ఆ సమయంలో ఒకే ద్విచక్ర వాహనంపై ఆరుగురు యువకులు ప్రయాణిస్తూ కనిపించారు. అది చూసి పోలీసులు వెంటనే ఆ వాహనాన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేశారు.

పోలీసులను చూసిన ఆ యువకులు వారికంట పడకుండా అక్కడినుంచి తప్పించుకునేందుకు వేగంగా వెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ పోలీసులు వారిని వెంబడించి పట్టుకున్నారు. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అని వారిని వివరంగా ఆరా తీశారు. ఒకే బైక్ మీద ఆరుగురు కలిసి వెళ్లడం ఎంత ప్రమాదమో వారికి వివరించారు. ప్రమాదం అని తెలిసీ పరిమితికి మించి ఎందుకు ప్రయాణిస్తున్నారని యువకులను పోలీసులు ప్రశ్నించారు. రోడ్డు భద్రతా నియమాలపై వారికి అవగాహన కల్పించారు. ఒకసారి మీ కుటుంబాల గురించి ఆలోచించాలని హితవు పలికారు. ద్విచక్ర వాహనంపై నిబంధనల ప్రకారం ఇద్దరు మాత్రమే ప్రయాణించాలని సూచించారు. మీ ప్రాణాలు మీ చేతుల్లోనే ఉన్నాయంటూ యువకులకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. 

Six Youths Riding One Bike Caught by Police : చిలమత్తూరు మండలంలో జాతీయ రహదారిపై పోలీసులు వాహన తనిఖీలు చేపట్టారు. రూరల్ సీఐ జనార్ధన్, ఎస్సై శ్రీధర్ ఈ తనిఖీల్లో పాల్గొన్నారు. ఆ సమయంలో ఒకే ద్విచక్ర వాహనంపై ఆరుగురు యువకులు ప్రయాణిస్తూ కనిపించారు. అది చూసి పోలీసులు వెంటనే ఆ వాహనాన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేశారు.

పోలీసులను చూసిన ఆ యువకులు వారికంట పడకుండా అక్కడినుంచి తప్పించుకునేందుకు వేగంగా వెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ పోలీసులు వారిని వెంబడించి పట్టుకున్నారు. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అని వారిని వివరంగా ఆరా తీశారు. ఒకే బైక్ మీద ఆరుగురు కలిసి వెళ్లడం ఎంత ప్రమాదమో వారికి వివరించారు. ప్రమాదం అని తెలిసీ పరిమితికి మించి ఎందుకు ప్రయాణిస్తున్నారని యువకులను పోలీసులు ప్రశ్నించారు. రోడ్డు భద్రతా నియమాలపై వారికి అవగాహన కల్పించారు. ఒకసారి మీ కుటుంబాల గురించి ఆలోచించాలని హితవు పలికారు. ద్విచక్ర వాహనంపై నిబంధనల ప్రకారం ఇద్దరు మాత్రమే ప్రయాణించాలని సూచించారు. మీ ప్రాణాలు మీ చేతుల్లోనే ఉన్నాయంటూ యువకులకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. 

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CHILAMATHUR POLICE BIKE OVERLOADING
SIX ON ONE BIKE AP
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SIX YOUTHS IN ONE BIKE AP
SIX YOUTHS RIDING ONE BIKE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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