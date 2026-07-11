LIVE : రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆరుగురి దారుణహత్య - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - ఆరుగురిని దారుణంగా చంపిన వ్యక్తి
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Published : July 11, 2026 at 7:04 AM IST
Six Brutally Murdered in Rangareddy District Live : రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆరుగురు దారుణ హత్యకు గురైన ఘటన కలకలం రేపింది. షాబాద్ మండల కేంద్రంలోని ఇవాళ(శనివారం) తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన జరిగింది. పోక్సో కేసు పెట్టారనే కక్షతో రాజ్కుమార్ (28) అనే వ్యక్తి ఆరుగురిని హతమార్చాడు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. బాలికను వేధించాడని బాధితురాలు, తల్లి మే 16వ తేదీన ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు పోక్సో కేసులో రాజ్కుమార్ అనే వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో బెయిల్పై తిరిగొచ్చిన నిందితుడు శనివారం తెల్లవారుజామున ఆరుగురిని అతి దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఈ విషయాన్ని తన తల్లిదండ్రులకు చెప్పాడు. నిందితుడి తల్లిదండ్రులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారమందించారు. సమాచారం తెలుసుకుని ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న సీపీ తరుణ్ జోషి, డీసీపీ యోగేష్ గౌతమ్ వివరాలు సేకరించారు. బాధిత బాలిక, బాలిక తల్లి, నానమ్మ, నిందితుడి భార్య సరిత, మూడేళ్ల కుమార్తె, రెండేళ్ల కుమారుడు హత్యకు గురైనట్లుగా తెలిపారు. ఈమేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
Six Brutally Murdered in Rangareddy District Live : రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆరుగురు దారుణ హత్యకు గురైన ఘటన కలకలం రేపింది. షాబాద్ మండల కేంద్రంలోని ఇవాళ(శనివారం) తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన జరిగింది. పోక్సో కేసు పెట్టారనే కక్షతో రాజ్కుమార్ (28) అనే వ్యక్తి ఆరుగురిని హతమార్చాడు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. బాలికను వేధించాడని బాధితురాలు, తల్లి మే 16వ తేదీన ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు పోక్సో కేసులో రాజ్కుమార్ అనే వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో బెయిల్పై తిరిగొచ్చిన నిందితుడు శనివారం తెల్లవారుజామున ఆరుగురిని అతి దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఈ విషయాన్ని తన తల్లిదండ్రులకు చెప్పాడు. నిందితుడి తల్లిదండ్రులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారమందించారు. సమాచారం తెలుసుకుని ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న సీపీ తరుణ్ జోషి, డీసీపీ యోగేష్ గౌతమ్ వివరాలు సేకరించారు. బాధిత బాలిక, బాలిక తల్లి, నానమ్మ, నిందితుడి భార్య సరిత, మూడేళ్ల కుమార్తె, రెండేళ్ల కుమారుడు హత్యకు గురైనట్లుగా తెలిపారు. ఈమేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.