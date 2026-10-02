ETV Bharat / Videos

పన్నెండు గుడ్లు మింగిన నాగుపాము- ఆపై ఏం జరిగిందంటే!

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
పన్నెండు గుడ్లు మింగిన నాగుపాము- ఆపై ఏం జరిగిందంటే! (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 12:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Six Foot Long Cobra Swallowed 12 Eggs: అతిగా తింటే అమృతమైన విషమవుతుంది అనడానికి విశాఖలో జరిగిన ఈ ఘటనే ఉదాహరణ. ఆకలితో ఉన్న ఓ భారీ నాగుపాము ఏకంగా డజను గుడ్లను ఒక్కసారిగా మింగేసింది. ఆపై ఆ బరువు మోయలేక ఉక్కిరిబిక్కిరైంది. సుమారు 6 అడుగుల పొడవు ఉన్న నాగుపాము ఒకేసారిగా 12 గుడ్లను మింగేయడంతో దాని పొట్ట విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. కనీసం కదలలేని స్థితికి చేరుకుంది. ఇదంతా గమనించిన స్థానికులు భయాందోళనలతో వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్‌కు సమాచారం ఇచ్చారు. రంగంలోకి దిగిన స్నేక్ క్యాచర్‌ నాగుపామును చాకచక్యంగా బంధించారు.

అడవిలోకి పాము: ఈ క్రమంలో ఆ పాము మింగిన గుడ్లను ఒక్కొక్కటిగా బయటకు కక్కేయడం చూసి అక్కడున్న వారందరూ అవాక్కయ్యారు. ఎట్టకేలకు స్నేక్ క్యాచర్ ఆ నాగుపామును సురక్షితంగా సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు.  గుడ్లు పెట్టిన కోడి చనిపోయిందని, పామును సురక్షితంగా అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెడతానని కిరణ్‌ తెలిపారు.

Six Foot Long Cobra Swallowed 12 Eggs: అతిగా తింటే అమృతమైన విషమవుతుంది అనడానికి విశాఖలో జరిగిన ఈ ఘటనే ఉదాహరణ. ఆకలితో ఉన్న ఓ భారీ నాగుపాము ఏకంగా డజను గుడ్లను ఒక్కసారిగా మింగేసింది. ఆపై ఆ బరువు మోయలేక ఉక్కిరిబిక్కిరైంది. సుమారు 6 అడుగుల పొడవు ఉన్న నాగుపాము ఒకేసారిగా 12 గుడ్లను మింగేయడంతో దాని పొట్ట విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. కనీసం కదలలేని స్థితికి చేరుకుంది. ఇదంతా గమనించిన స్థానికులు భయాందోళనలతో వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్‌కు సమాచారం ఇచ్చారు. రంగంలోకి దిగిన స్నేక్ క్యాచర్‌ నాగుపామును చాకచక్యంగా బంధించారు.

అడవిలోకి పాము: ఈ క్రమంలో ఆ పాము మింగిన గుడ్లను ఒక్కొక్కటిగా బయటకు కక్కేయడం చూసి అక్కడున్న వారందరూ అవాక్కయ్యారు. ఎట్టకేలకు స్నేక్ క్యాచర్ ఆ నాగుపామును సురక్షితంగా సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు.  గుడ్లు పెట్టిన కోడి చనిపోయిందని, పామును సురక్షితంగా అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెడతానని కిరణ్‌ తెలిపారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

VISAKHA NEWS
COBRA THROW 12EGGS AFTER SWALLOWING
6 FOOT LONG COBRA SWALLOWED 12 EGGS
KOBRA KILLED HEN
6 FOOT COBRA SWALLOWED 12 EGGS

ఇలాంటి కథనాలు

Chintalamuni Nallareddy Swamy Dasami Festivals

కూత పెట్టిన ఎమ్మెల్యే - దశమి ఉత్సవాల్లో జోరుగా కబడ్డీ, ఒంగోలు ఎద్దుల బండలాగుడు పోటీలు

October 2, 2026 at 10:54 AM IST
Video of Mother and Son's Journey on Bike Goes Viral on Social Media

అమ్మపై ప్రేమ కనిపించిందిలా - సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారిన తల్లీకొడుకు ప్రయాణం వీడియో

October 2, 2026 at 7:36 AM IST
Rajendra Prasad on AP Local Polls

బీసీ రిజర్వేషన్లపైనా హైకోర్టు తీర్పును శిరసావహించాల్సిందే: సుంకర రాజేంద్రప్రసాద్‌

October 1, 2026 at 8:14 PM IST
Minister Kinjarapu Atchannaidu Demands YSRCP

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో వ్యవస్థలన్నీ నాశనం చేశారు: అచ్చెన్నాయుడు

October 1, 2026 at 7:31 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.