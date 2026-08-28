బస్సు ఆపి మరీ డ్యూటీలో ఉన్న డ్రైవర్కు రాఖీ కట్టిన అక్క
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Published : August 28, 2026 at 8:00 PM IST
Sister Ties Rakhi To Bus Driver On Duty : రాఖీ పండుగ గొప్పతనాన్ని చాటిన అపురూపమైన ఘటన కరీంనగర్లోని తిమ్మాపూర్ మండలంలో వెలుగు చూసింది. డ్రైవర్గా విధుల్లో ఉన్న ఉన్న తమ్ముడికి బస్సులోనే అక్క రాఖీ కట్టింది. మెండ రాజు అనే బస్సు డ్రైవర్ సిద్దిపేట జిల్లా బెజ్జంకి మండలం దేవక్కపల్లికి చెందినవారు. ఈయన గోదావరిఖని డిపోలో డ్రైవర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. పండక్కి సెలవు దొరకలేదు. శుక్రవారం డ్యూటీలోనే ఉన్నారు. తమ్ముడికి ఎలాగైనా అక్క స్వప్న రాఖీ కట్టాలనుకుంది. అందుకోసం తిమ్మాపూర్ మండలంలోని రేణిగుంట వద్ద అతని కోసం వేచి ఉండి బస్సు రాగానే ఆపింది. రాజు కూడా బస్సును కాసేపు రహదారి పక్కన నిలిపాడు. అక్క తమ్మనవేణి స్వప్న, డ్యూటీలో ఉన్న తమ్ముడికి రాఖీ కట్టారు. వారిద్దరి ఆప్యాయత చూసిన ప్రయాణికులు ఆనందంతో అభినందనలు తెలిపారు. రాఖీ కట్టిన అక్క కరీంనగర్ జిల్లాలోని తిమ్మాపూర్ మండలం రేణిగుంటలో ఉంటారు.
Sister Ties Rakhi To Bus Driver On Duty : రాఖీ పండుగ గొప్పతనాన్ని చాటిన అపురూపమైన ఘటన కరీంనగర్లోని తిమ్మాపూర్ మండలంలో వెలుగు చూసింది. డ్రైవర్గా విధుల్లో ఉన్న ఉన్న తమ్ముడికి బస్సులోనే అక్క రాఖీ కట్టింది. మెండ రాజు అనే బస్సు డ్రైవర్ సిద్దిపేట జిల్లా బెజ్జంకి మండలం దేవక్కపల్లికి చెందినవారు. ఈయన గోదావరిఖని డిపోలో డ్రైవర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. పండక్కి సెలవు దొరకలేదు. శుక్రవారం డ్యూటీలోనే ఉన్నారు. తమ్ముడికి ఎలాగైనా అక్క స్వప్న రాఖీ కట్టాలనుకుంది. అందుకోసం తిమ్మాపూర్ మండలంలోని రేణిగుంట వద్ద అతని కోసం వేచి ఉండి బస్సు రాగానే ఆపింది. రాజు కూడా బస్సును కాసేపు రహదారి పక్కన నిలిపాడు. అక్క తమ్మనవేణి స్వప్న, డ్యూటీలో ఉన్న తమ్ముడికి రాఖీ కట్టారు. వారిద్దరి ఆప్యాయత చూసిన ప్రయాణికులు ఆనందంతో అభినందనలు తెలిపారు. రాఖీ కట్టిన అక్క కరీంనగర్ జిల్లాలోని తిమ్మాపూర్ మండలం రేణిగుంటలో ఉంటారు.