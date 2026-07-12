ETV Bharat / Videos

LIVE : ఎస్.జానకి పార్థివదేహానికి అభిమానుల నివాళులు - ప్రత్యక్షప్రాసారం - గాయని ఎస్‌ జానకి అంత్యక్రియలు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Singer S. Janaki funeral At Mysore (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 9:35 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

 Singer S. Janaki funeral At Mysore : విఖ్యాత గాయని ఎస్‌.జానకి శనివారం తుదిశ్వాస విడిచారు. కర్ణాటకలోని మైసూరులో ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో శ్వాస సంబంధ సమస్యలతో వారం రోజులుగా చికిత్స పొందుతున్న జానకి శనివారం రాత్రి మృతి చెందారు. జానకి మరణ వార్తను ఆమె మనవరాలు అప్సర విద్యుల సామాజిక మాధ్యమం ద్వారా వెల్లడించారు. ప్రేమ, ఆప్యాయతలు పంచే కుటుంబ సభ్యుల మధ్య నాయనమ్మ ప్రశాంతంగా కన్నుమూశారని తెలిపారు. ఆమె అద్భుతమైన సంగీత ప్రయాణంలో కాలానికి అతీతమైన గీతాలను మిగిల్చివెళ్లారని పేర్కొన్నారు. వైవిధ్య స్వరంతో పాడిన పాటలు లెక్కలేనన్ని మధుర స్మృతులను మిగిల్చాయని మానవత్వం, దయాగుణం, గొప్ప వ్యక్తిత్వాన్ని మాకు విడిచి వెళ్లారని తెలిపారు. ఈ కష్ట సమయంలో మా కుటుంబ ఏకాంతతను గౌరవించాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు అప్సర విజ్ఞప్తి చేశారు. అభిమానులు చివరి చూపు కోసం ఎస్‌.జానకి పార్థివ దేహాన్ని మైసూరులోని మహారాజ కళాశాల మైదానానికి తరలించనున్నారు. అనంతరం మైసూరు తాలూకాలోని హెచ్.డి.కోటె రోడ్డులో ఉన్న కనియనహుండి ఫామ్ హౌస్ లో ఎస్.జానకి అంత్యక్రియలు జరుగుతాయని కర్ణాటక మంత్రి యతీంద్ర సిద్దరామయ్య తెలిపారు. సాయంత్రానికి మైసూర్ తాలూకాలోని కనియనహుండి నవీన్ ఫామ్ హౌస్​లో అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు. అంత్యక్రియలు మైసూర్​లోనే జరగాలని ఎస్.జానకి కోరుకున్నారని ఆమె కోరిక మేరకే మైసూర్​లో అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో ఎస్ .జానకి అంత్యక్రియలు చేయనున్నారు.

 Singer S. Janaki funeral At Mysore : విఖ్యాత గాయని ఎస్‌.జానకి శనివారం తుదిశ్వాస విడిచారు. కర్ణాటకలోని మైసూరులో ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో శ్వాస సంబంధ సమస్యలతో వారం రోజులుగా చికిత్స పొందుతున్న జానకి శనివారం రాత్రి మృతి చెందారు. జానకి మరణ వార్తను ఆమె మనవరాలు అప్సర విద్యుల సామాజిక మాధ్యమం ద్వారా వెల్లడించారు. ప్రేమ, ఆప్యాయతలు పంచే కుటుంబ సభ్యుల మధ్య నాయనమ్మ ప్రశాంతంగా కన్నుమూశారని తెలిపారు. ఆమె అద్భుతమైన సంగీత ప్రయాణంలో కాలానికి అతీతమైన గీతాలను మిగిల్చివెళ్లారని పేర్కొన్నారు. వైవిధ్య స్వరంతో పాడిన పాటలు లెక్కలేనన్ని మధుర స్మృతులను మిగిల్చాయని మానవత్వం, దయాగుణం, గొప్ప వ్యక్తిత్వాన్ని మాకు విడిచి వెళ్లారని తెలిపారు. ఈ కష్ట సమయంలో మా కుటుంబ ఏకాంతతను గౌరవించాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు అప్సర విజ్ఞప్తి చేశారు. అభిమానులు చివరి చూపు కోసం ఎస్‌.జానకి పార్థివ దేహాన్ని మైసూరులోని మహారాజ కళాశాల మైదానానికి తరలించనున్నారు. అనంతరం మైసూరు తాలూకాలోని హెచ్.డి.కోటె రోడ్డులో ఉన్న కనియనహుండి ఫామ్ హౌస్ లో ఎస్.జానకి అంత్యక్రియలు జరుగుతాయని కర్ణాటక మంత్రి యతీంద్ర సిద్దరామయ్య తెలిపారు. సాయంత్రానికి మైసూర్ తాలూకాలోని కనియనహుండి నవీన్ ఫామ్ హౌస్​లో అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు. అంత్యక్రియలు మైసూర్​లోనే జరగాలని ఎస్.జానకి కోరుకున్నారని ఆమె కోరిక మేరకే మైసూర్​లో అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో ఎస్ .జానకి అంత్యక్రియలు చేయనున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

SINGER S JANAKI FUNERAL
S JANAKI FUNERAL AT MYSORE
FUNERAL OF S JANAKI
గాయని ఎస్‌ జానకి అంత్యక్రియలు
FUNERAL OF S JANAKI LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

INS Mahendragiri Commissioned

LIVE: యుద్ధనౌక 'మహేంద్రగిరి' కమిషనింగ్ వేడుకలో రక్షణమంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

July 11, 2026 at 10:03 AM IST
CM Chandrababu in Mee Bhoomi Mee Hakku Public Meeting LIVE

Live: రైతులకు పట్టాదారు పాస్‌ పుస్తకాలు పంపిణీ చేస్తున్న సీఎం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

July 9, 2026 at 12:35 PM IST
Cm Chandrababu Kuppam Tour Live

LIVE : 3వ రోజు కుప్పం పర్యటనలో సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

July 5, 2026 at 5:35 PM IST
CM Participates in Distribution of DKT Land Pattas in Kangundi LIVE

LIVE: కుప్పంలోని కంగుంది గ్రామంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

July 4, 2026 at 4:43 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.