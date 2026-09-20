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శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో జర్మనీ, సింగపూర్ కళాకారులు - ఆకట్టుకున్న ప్రదర్శనలు

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శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో జర్మనీ, సింగపూర్ కళాకారుల ప్రదర్శనలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 10:03 AM IST

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Singapore Team in Tirumala : వేల మైళ్ల దూరం. ఎన్నో ఏళ్ల ప్రవాస జీవితం. అయినా మాతృభూమి సంస్కృతిని మాత్రం వారు వీడలేదు. పరాయి దేశంలో పుట్టి పెరిగిన చిన్నారులకు భారతీయ కళలను, సాంప్రదాయాలను వారసత్వంగా అందిస్తూ కొందరు గురువులు చేస్తున్న కృషి తిరుమల వేదికగా సాక్షాత్కారమైంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా సింగపూర్ నుంచి 32 మంది, జర్మనీ నుంచి 13 మంది కళాకారుల ప్రదర్శనలను భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. స్వామివారి సన్నిధిలో నృత్యం చేయడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నామని కళాకారులు చెబుతున్నారు. తమ విదేశాల్లో ఉన్నా గానీ మన దేశాన్ని తలచుకుంటునే ఉంటామని కళాకారులు తెలిపారు. అలాగే భారతీయ సంస్కృతి, సాహిత్యం, సంగీతం, నృత్య సంప్రదాయాలు, పండగలు గురించి తమ పిల్లలకు పూర్తి అవగాహన ఉండాలనే ఉద్దేశ్యంతో కూచిపూడి నృత్యాన్ని నేర్పిస్తున్నామన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో అత్యంత విశిష్టమైన గరుడసేవ రోజు తిరుమల మాడవీధుల్లో కూచిపూడి నృత్యం చేయడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. 

Singapore Team in Tirumala : వేల మైళ్ల దూరం. ఎన్నో ఏళ్ల ప్రవాస జీవితం. అయినా మాతృభూమి సంస్కృతిని మాత్రం వారు వీడలేదు. పరాయి దేశంలో పుట్టి పెరిగిన చిన్నారులకు భారతీయ కళలను, సాంప్రదాయాలను వారసత్వంగా అందిస్తూ కొందరు గురువులు చేస్తున్న కృషి తిరుమల వేదికగా సాక్షాత్కారమైంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా సింగపూర్ నుంచి 32 మంది, జర్మనీ నుంచి 13 మంది కళాకారుల ప్రదర్శనలను భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. స్వామివారి సన్నిధిలో నృత్యం చేయడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నామని కళాకారులు చెబుతున్నారు. తమ విదేశాల్లో ఉన్నా గానీ మన దేశాన్ని తలచుకుంటునే ఉంటామని కళాకారులు తెలిపారు. అలాగే భారతీయ సంస్కృతి, సాహిత్యం, సంగీతం, నృత్య సంప్రదాయాలు, పండగలు గురించి తమ పిల్లలకు పూర్తి అవగాహన ఉండాలనే ఉద్దేశ్యంతో కూచిపూడి నృత్యాన్ని నేర్పిస్తున్నామన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో అత్యంత విశిష్టమైన గరుడసేవ రోజు తిరుమల మాడవీధుల్లో కూచిపూడి నృత్యం చేయడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. 

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TAGGED:

SINGAPORE TEAM IN TIRUMALA
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026
GERMANY DANCER TEAM AT TIRUMALA
SINGAPORE TEAM NATYA NIVEDANA
SINGAPORE TEAM IN TIRUMALA

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