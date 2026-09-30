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బురదమయంగా భద్రాచలం స్నానఘట్టాలు - భక్తుల అవస్థలు

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గోదావరిలో వరదతో బురదమయమైన స్నానఘట్టాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2026 at 1:38 PM IST

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Silt Deposits Ghats In Bhadradachalam : భద్రాచలంలో గోదావరి నదిలో స్నానాలు ఆచరించేందుకు భక్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఒకవైపు స్నాన ఘట్టాల ప్రాంతం మొత్తం బురదమయంగా అవటం మరోవైపు స్త్రీలు దుస్తులు మార్చుకునేందుకు ఎలాంటి ఏర్పాటు లేకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. భద్రాచలం వద్ద రెండ్రోజుల కిందట 42.8 అడుగులున్న గోదావరి ప్రస్తుతం 30 అడుగుల వద్ద ప్రవహిస్తోంది. వరద తగ్గడంతో స్నాన ఘాట్​లు బురద మేటలతో నిండి నిండిపోయాయి. ఆ ప్రాంతమంతా మురుగు కూపంగా మారి దుర్వాసన వెదజల్లుతోంది. రామాలయ దర్శనానికి వచ్చే భక్తులతో పాటు పితృకార్యాల నిర్వహణకు వచ్చే వారు గోదావరి స్నానాలు చేస్తుంటారు. ఆ ప్రాంతంలో సరైన వసతులు లేకపోవడంతో భక్తులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రూ.46.7 కోట్లతో పుష్కరాల కోసం రెండు ఘాట్ల నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పరిమిత సంఖ్యలో కార్మికులను ఏర్పాటు చేసి బురదను తొలగిస్తున్నారు. సిబ్బందిని పెంచి బురదను తొలగించాలని భక్తులు కోరుతున్నారు.

Silt Deposits Ghats In Bhadradachalam : భద్రాచలంలో గోదావరి నదిలో స్నానాలు ఆచరించేందుకు భక్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఒకవైపు స్నాన ఘట్టాల ప్రాంతం మొత్తం బురదమయంగా అవటం మరోవైపు స్త్రీలు దుస్తులు మార్చుకునేందుకు ఎలాంటి ఏర్పాటు లేకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. భద్రాచలం వద్ద రెండ్రోజుల కిందట 42.8 అడుగులున్న గోదావరి ప్రస్తుతం 30 అడుగుల వద్ద ప్రవహిస్తోంది. వరద తగ్గడంతో స్నాన ఘాట్​లు బురద మేటలతో నిండి నిండిపోయాయి. ఆ ప్రాంతమంతా మురుగు కూపంగా మారి దుర్వాసన వెదజల్లుతోంది. రామాలయ దర్శనానికి వచ్చే భక్తులతో పాటు పితృకార్యాల నిర్వహణకు వచ్చే వారు గోదావరి స్నానాలు చేస్తుంటారు. ఆ ప్రాంతంలో సరైన వసతులు లేకపోవడంతో భక్తులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రూ.46.7 కోట్లతో పుష్కరాల కోసం రెండు ఘాట్ల నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పరిమిత సంఖ్యలో కార్మికులను ఏర్పాటు చేసి బురదను తొలగిస్తున్నారు. సిబ్బందిని పెంచి బురదను తొలగించాలని భక్తులు కోరుతున్నారు.

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TAGGED:

SILT DEPOSITS GHATS IN BHADRADI
BATHING GHATS COVERED MUD
MUD DEPOSITS GHATS BHADRACHALAM
గోదావరి స్నానఘట్టాలు బురదమయం
BATHING PLACE IN BHADRACHALAM MUDDY

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