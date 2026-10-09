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సిద్దిపేట జిల్లా ఏర్పాటుతో నా 3 కలలు నెరవేరాయి : హరీశ్​రావు

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ఉత్సహంగా సిద్దిపేట జిల్లా పదేళ్ల ఉత్సవం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 9, 2026 at 2:10 PM IST

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Siddipet District 10th Anniversary : సిద్దిపేట జిల్లా పదేళ్ల ఉత్సవంలో భాగంగా సిద్దిపేట డిగ్రీ కళాశాల మైదానంలో 10కే రన్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని మాజీ మంత్రి, స్థానిక ఎమ్మెల్యే హరీశ్​రావు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్బంగా హరీశ్​రావు మాట్లాడుతూ పదేళ్ల క్రితం అక్టోబర్ 11న సిద్దిపేట జిల్లా ఏర్పడిందని గుర్తు చేశారు. సిద్దిపేట జిల్లాకు ఓ యూనివర్సిటీ రావాలని ఆకాంక్షించారు.

సిద్దిపేట జిల్లా దశాబ్ది వేడుకలు ప్రారంభం అయ్యాయని, ఈ వేడుకల్లో అందరూ భాగస్వాములు కావడం పట్ల హరీశ్​రావు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. 1983లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్​కు కేసీఆర్​ దరఖాస్తునిచ్చారని, అసెంబ్లీలో కూడా ప్రస్తావించారని గుర్తు చేశారు. ఏ చేయితో అయితే దరఖాస్తు ఇచ్చారో అదే చేతితో జిల్లా ఏర్పాటు చేశారని గుర్తు చేశారు. సిద్దిపేట వేగంగా అభివృద్ధి చెందింది అంటే అది జిల్లా ఏర్పాటు ద్వారానే సాధ్యమైందన్నారు. సిద్దిపేట జిల్లా ఏర్పాటు, సిద్దిపేటకు గోదావరి జలాలు, సిద్దిపేటకు రైలు తీసుకురావడం ఒకప్పటి సిద్దిపేట ప్రజలతో పాటు తన కల అని, ఇప్పుడు ఆ 3 కలలు నెరవేరాయని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

Siddipet District 10th Anniversary : సిద్దిపేట జిల్లా పదేళ్ల ఉత్సవంలో భాగంగా సిద్దిపేట డిగ్రీ కళాశాల మైదానంలో 10కే రన్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని మాజీ మంత్రి, స్థానిక ఎమ్మెల్యే హరీశ్​రావు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్బంగా హరీశ్​రావు మాట్లాడుతూ పదేళ్ల క్రితం అక్టోబర్ 11న సిద్దిపేట జిల్లా ఏర్పడిందని గుర్తు చేశారు. సిద్దిపేట జిల్లాకు ఓ యూనివర్సిటీ రావాలని ఆకాంక్షించారు.

సిద్దిపేట జిల్లా దశాబ్ది వేడుకలు ప్రారంభం అయ్యాయని, ఈ వేడుకల్లో అందరూ భాగస్వాములు కావడం పట్ల హరీశ్​రావు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. 1983లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్​కు కేసీఆర్​ దరఖాస్తునిచ్చారని, అసెంబ్లీలో కూడా ప్రస్తావించారని గుర్తు చేశారు. ఏ చేయితో అయితే దరఖాస్తు ఇచ్చారో అదే చేతితో జిల్లా ఏర్పాటు చేశారని గుర్తు చేశారు. సిద్దిపేట వేగంగా అభివృద్ధి చెందింది అంటే అది జిల్లా ఏర్పాటు ద్వారానే సాధ్యమైందన్నారు. సిద్దిపేట జిల్లా ఏర్పాటు, సిద్దిపేటకు గోదావరి జలాలు, సిద్దిపేటకు రైలు తీసుకురావడం ఒకప్పటి సిద్దిపేట ప్రజలతో పాటు తన కల అని, ఇప్పుడు ఆ 3 కలలు నెరవేరాయని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

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TAGGED:

SIDDIPET DECADE CELEBRATIONS
10TH ANNIVERSARY 10K RUN
సిద్దిపేట జిల్లా పదేళ్ల ఉత్సవం
SIDDIPET MLA HARISH RAO
SIDDIPET DECADE CELEBRATIONS

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