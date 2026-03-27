'హోటల్ మేనేజ్మెంట్'లో రాణిస్తున్న విద్యార్థులు - భారీ వేతనాలతో విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు - SIDDHARTHA HOTEL MANAGEMENT
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 5:24 PM IST
Siddhartha Hotel Management In Vijayawada : చదువు పూర్తి కాగానే కెరీర్లో సెటిల్ అవ్వాలనే పట్టుదల నేటి యువతలో కనిపిస్తోంది. అందుకే అవకాశాలు ఎక్కడున్నాయో వెతుక్కుని మరీ కోర్సులను ఎంచుకుంటున్నారు. దీనికి నిదర్శనమే విజయవాడ సిద్ధార్థ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ విద్యార్థుల ఘనత. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారీ వేతనాలతో ఉద్యోగాలు సాధించిన వీరు అక్కడ నైపుణ్యాలు నేర్చుకుని భవిష్యత్తులో తామే పదిమందికి ఉపాధినిచ్చే స్థాయికి ఎదుగుతామని చెప్పారు. విదేశీ అవకాశాలను దక్కించుకోవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని విద్యార్థులు చెప్పారు.
హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు చేయాలంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా ముఖ్యమని సిద్ధార్థ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ తెలిపారు. విదేశాల్లో ఉద్యోగాల పొందడానికి ఆన్లైన్లో ఇంటర్యూలు హాజరు కావాలని ఆయన చెప్పారు. అడిగే ప్రశ్నలకు సూటిగా సమాధానాలు చెప్పగలగాలని పేర్కొన్నారు. తమ కలేజీ విద్యార్థులు విదేశాల్లో జాబ్లు సంపాదించడంపై సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
"వేరే వాటితో పోల్చితే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఉద్యోగావకాశాలు ఎక్కువ. క్రూజ్ లైన్, ఎయిర్ లైన్, హోటళ్లలలో ప్రపంచంలోని ఏ దేశాలకు వెళ్లిన జాబ్లు పొందవచ్చు. అందుకని నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ను చేశాను"
- విద్యార్థి
Siddhartha Hotel Management In Vijayawada : చదువు పూర్తి కాగానే కెరీర్లో సెటిల్ అవ్వాలనే పట్టుదల నేటి యువతలో కనిపిస్తోంది. అందుకే అవకాశాలు ఎక్కడున్నాయో వెతుక్కుని మరీ కోర్సులను ఎంచుకుంటున్నారు. దీనికి నిదర్శనమే విజయవాడ సిద్ధార్థ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ విద్యార్థుల ఘనత. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారీ వేతనాలతో ఉద్యోగాలు సాధించిన వీరు అక్కడ నైపుణ్యాలు నేర్చుకుని భవిష్యత్తులో తామే పదిమందికి ఉపాధినిచ్చే స్థాయికి ఎదుగుతామని చెప్పారు. విదేశీ అవకాశాలను దక్కించుకోవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని విద్యార్థులు చెప్పారు.
హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు చేయాలంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా ముఖ్యమని సిద్ధార్థ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ తెలిపారు. విదేశాల్లో ఉద్యోగాల పొందడానికి ఆన్లైన్లో ఇంటర్యూలు హాజరు కావాలని ఆయన చెప్పారు. అడిగే ప్రశ్నలకు సూటిగా సమాధానాలు చెప్పగలగాలని పేర్కొన్నారు. తమ కలేజీ విద్యార్థులు విదేశాల్లో జాబ్లు సంపాదించడంపై సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
"వేరే వాటితో పోల్చితే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఉద్యోగావకాశాలు ఎక్కువ. క్రూజ్ లైన్, ఎయిర్ లైన్, హోటళ్లలలో ప్రపంచంలోని ఏ దేశాలకు వెళ్లిన జాబ్లు పొందవచ్చు. అందుకని నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ను చేశాను"
- విద్యార్థి