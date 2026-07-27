కుప్పకూలిన భక్తుడు - సీపీఆర్ చేసి ప్రాణాలు కాపాడిన ఎస్ఐ - SI SAVES DEVOTEE LIFE WITH CPR
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 1:14 PM IST
SI Saves devotee Life with CPR : కాకినాడ జిల్లాలో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించిన ఒక పోలీస్ అధికారి, కుప్పకూలిన ఒక భక్తుడి ప్రాణాలు కాపాడాడు. ఈ ఘటన తుని మండలంలోని తలుపులమ్మ లోవ ఆలయం వద్ద ఆదివారం జరిగింది. అమలాపురం పట్టణానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి భార్యతో కలిసి దర్శనానికి వచ్చాడు. దర్శనం ముగించుకుని తిరిగి వెళ్లేందుకు బయలుదేరాడు. ప్రధాన రహదారిపై నడుస్తుండగా ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయాడు. అకస్మాత్తుగా జరిగిన ఈ ఘటనతో భార్య తీవ్ర ఆందోళనకు గురైంది.
సరిగ్గా అదే సమయంలో కోటనందూరు ఎస్సై రామకృష్ణ అక్కడ విధుల్లో ఉన్నారు. గుంపును గమనించి ఆయన వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నారు. కింద పడిపోయిన వ్యక్తికి ఆలస్యం చేయకుండా సీపీఆర్ చేయడం ప్రారంభించారు. ప్రాణాలు నిలబెట్టేందుకు వేగంగా స్పందించారు. కొద్ది సెకన్ల పాటు ఛాతీపై బలంగా నొక్కుతూ ప్రథమ చికిత్స అందించారు. ఆ భక్తుడు మెల్లగా మళ్లీ స్పృహలోకి వచ్చాడు. దీంతో అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత వెంటనే అతడిని తుని ప్రభుత్వ ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు అతనికి మెరుగైన చికిత్స అందించారు.
SI Saves devotee Life with CPR : కాకినాడ జిల్లాలో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించిన ఒక పోలీస్ అధికారి, కుప్పకూలిన ఒక భక్తుడి ప్రాణాలు కాపాడాడు. ఈ ఘటన తుని మండలంలోని తలుపులమ్మ లోవ ఆలయం వద్ద ఆదివారం జరిగింది. అమలాపురం పట్టణానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి భార్యతో కలిసి దర్శనానికి వచ్చాడు. దర్శనం ముగించుకుని తిరిగి వెళ్లేందుకు బయలుదేరాడు. ప్రధాన రహదారిపై నడుస్తుండగా ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయాడు. అకస్మాత్తుగా జరిగిన ఈ ఘటనతో భార్య తీవ్ర ఆందోళనకు గురైంది.
సరిగ్గా అదే సమయంలో కోటనందూరు ఎస్సై రామకృష్ణ అక్కడ విధుల్లో ఉన్నారు. గుంపును గమనించి ఆయన వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నారు. కింద పడిపోయిన వ్యక్తికి ఆలస్యం చేయకుండా సీపీఆర్ చేయడం ప్రారంభించారు. ప్రాణాలు నిలబెట్టేందుకు వేగంగా స్పందించారు. కొద్ది సెకన్ల పాటు ఛాతీపై బలంగా నొక్కుతూ ప్రథమ చికిత్స అందించారు. ఆ భక్తుడు మెల్లగా మళ్లీ స్పృహలోకి వచ్చాడు. దీంతో అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత వెంటనే అతడిని తుని ప్రభుత్వ ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు అతనికి మెరుగైన చికిత్స అందించారు.