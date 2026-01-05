చార్మినార్ ప్రాంతంలో షట్టర్ సొసైటీ హైదరాబాద్ తొలి వార్షికోత్సవ వేడుకలు - SHUTTER SOCIETY HYD CELEBRATION
Published : January 5, 2026 at 2:42 PM IST
Shutter Society First Anniversary : సంప్రదాయాలు, పండుగలు, ప్రజలకు తెలియని ప్రదేశాలు, పేద ప్రజల కష్టం, వారి వ్యాపారాలు, ఇలా తెలియని వాటిని ప్రజలకు తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్కు చెందిన షట్టర్ సొసైటీ పని చేస్తుంది. ఈ సొసైటీ మొదటి సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా జనవరి 1, 2026న హైదరాబాద్ పాతబస్తీ చార్మినార్లో తొలి వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు. షట్టర్ సొసైటీ ప్రజలకు తెలియని వాటిని తమ కెమెరాలో బంధిస్తారు. వీరు వయసుతో సంబంధం లేకుండా యువతులు, యువకులు, వృద్ధుల కష్టం, ప్రతిభను తమ కెమెరాల ద్వారా ఫొటోలు తీసి, షట్టర్ సొసైటీ హైదరాబాద్ పేరుతో ఉన్న సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నట్లు షట్టర్ సొసైటీ సభ్యులు తెలిపారు. గతేడాది చార్మినార్ నుండే తమ సొసైటీ ప్రారంభమైందని సభ్యులు వెల్లడించారు. షట్టర్ సొసైటీ అనేది ఒక కమ్యూనిటీ అని, ఇది అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుందని వివరించారు.
