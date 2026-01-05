ETV Bharat / Videos

చార్మినార్ ప్రాంతంలో షట్టర్ సొసైటీ హైదరాబాద్ తొలి వార్షికోత్సవ వేడుకలు - SHUTTER SOCIETY HYD CELEBRATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
చార్మినార్ ప్రాంతంలో షట్టర్ సొసైటీ హైదరాబాద్ తొలి వార్షికోత్సవ వేడుకలు (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 5, 2026 at 2:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Shutter Society First Anniversary : సంప్రదాయాలు, పండుగలు, ప్రజలకు తెలియని ప్రదేశాలు, పేద ప్రజల కష్టం, వారి వ్యాపారాలు, ఇలా తెలియని వాటిని ప్రజలకు తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్​కు చెందిన షట్టర్​ సొసైటీ పని చేస్తుంది. ఈ సొసైటీ మొదటి సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా జనవరి 1, 2026న హైదరాబాద్​ పాతబస్తీ చార్మినార్​లో తొలి వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు. షట్టర్​ సొసైటీ ప్రజలకు తెలియని వాటిని తమ కెమెరాలో బంధిస్తారు. వీరు వయసుతో సంబంధం లేకుండా యువతులు, యువకులు, వృద్ధుల కష్టం, ప్రతిభను తమ కెమెరాల ద్వారా ఫొటోలు తీసి, షట్టర్​ సొసైటీ హైదరాబాద్​ పేరుతో ఉన్న సోషల్​ మీడియా ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నట్లు షట్టర్​ సొసైటీ సభ్యులు తెలిపారు. గతేడాది చార్మినార్ నుండే తమ సొసైటీ ప్రారంభమైందని సభ్యులు వెల్లడించారు. షట్టర్​ సొసైటీ అనేది ఒక కమ్యూనిటీ అని, ఇది అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుందని వివరించారు.

Shutter Society First Anniversary : సంప్రదాయాలు, పండుగలు, ప్రజలకు తెలియని ప్రదేశాలు, పేద ప్రజల కష్టం, వారి వ్యాపారాలు, ఇలా తెలియని వాటిని ప్రజలకు తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్​కు చెందిన షట్టర్​ సొసైటీ పని చేస్తుంది. ఈ సొసైటీ మొదటి సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా జనవరి 1, 2026న హైదరాబాద్​ పాతబస్తీ చార్మినార్​లో తొలి వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు. షట్టర్​ సొసైటీ ప్రజలకు తెలియని వాటిని తమ కెమెరాలో బంధిస్తారు. వీరు వయసుతో సంబంధం లేకుండా యువతులు, యువకులు, వృద్ధుల కష్టం, ప్రతిభను తమ కెమెరాల ద్వారా ఫొటోలు తీసి, షట్టర్​ సొసైటీ హైదరాబాద్​ పేరుతో ఉన్న సోషల్​ మీడియా ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నట్లు షట్టర్​ సొసైటీ సభ్యులు తెలిపారు. గతేడాది చార్మినార్ నుండే తమ సొసైటీ ప్రారంభమైందని సభ్యులు వెల్లడించారు. షట్టర్​ సొసైటీ అనేది ఒక కమ్యూనిటీ అని, ఇది అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుందని వివరించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

SHUTTER SOCIETY HYDERABAD
SHUTTER SOCIETY FIRST ANNIVERSARY
SHUTTER SOCIETY CELEBRATIONS 2026
షట్టర్ సొసైటీ హైదరాబాద్
SHUTTER SOCIETY HYD CELEBRATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Drunk Man Made A Scene With Dead Snake

VIRAL VIDEO : 'నా ఆటో నాకు ఇస్తారా - పామును మీద వేయమంటారా'

January 5, 2026 at 12:35 PM IST
BALKAMPET YELLAMMA TEMPLE

బల్కంపేట ఎల్లమ్మ ఆలయం - నూతన సంవత్సర సంబురం

January 1, 2026 at 7:08 PM IST
Drunk Man Not Cooperate with Drunk and Drive Test

ఊదూ నేను ఊదను సర్​ - మందుబాబును బ్రతిమలాడుతున్న పోలీసులు

January 1, 2026 at 10:35 AM IST
Ghatkesar Car Fire Incident

Viral Video : డ్రైవర్​ లేకుండా మంటలతో పెట్రోల్​ బంక్​లోకి దూసుకెళ్లిన ఓమ్ని వ్యాన్

December 26, 2025 at 1:59 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.