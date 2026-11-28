రాజమహేంద్రవరం బార్-బెంచ్ వేడుకలు - ఆకట్టుకున్న షార్ట్ ఫిల్మ్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 5:00 PM IST
Rajamahendravaram Court Short Film : రాజమహేంద్రవరం జిల్లా న్యాయస్థానం ఏర్పడి 222 సంవత్సరాలు, బార్ అసోసియేషన్ స్థాపించి 131 ఏళ్లు అయిన సందర్భంగా ఇవాళ న్యాయ ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. మంజీరా సరోవర్ ప్రీమియర్ హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, హైకోర్టు సీజే జస్టిస్ లిసా గిల్తో పాటు పలువురు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు, బార్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు, లాయర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఓ షార్ట్ ఫిల్మ్ను ఈ కార్యక్రమంలో ప్రదర్శించారు.
బ్రిటీష్ పాలనలో దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఐదు న్యాయస్థానాలు ఏర్పాటు చేయగా వాటిలో రాజమహేంద్రవరం ఒకటి. 1804లో ఈ న్యాయస్థానం ఏర్పాటైంది. ఇప్పటివరకు 150 మంది జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తులుగా నియమితులయ్యారు. ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న పీడీజే జునైద్ అహ్మద్ మౌలానా 151వ వారు. 1895లో బార్ అసోసియేషన్ ఏర్పాటైంది. బార్ అసోసియేషన్కు న్యాపతి సుబ్బారావు వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు. ప్రస్తుతం రాజమహేంద్రవరంలో 18 కోర్టులున్నాయి. అధునాతన వసతులతో కూడిన 10 న్యాయస్థానాల సముదాయాన్ని హైకోర్టు సీజే జస్టిస్ లిసా గిల్ ఇటీవల ప్రారంభించారు.
Rajamahendravaram Court Short Film : రాజమహేంద్రవరం జిల్లా న్యాయస్థానం ఏర్పడి 222 సంవత్సరాలు, బార్ అసోసియేషన్ స్థాపించి 131 ఏళ్లు అయిన సందర్భంగా ఇవాళ న్యాయ ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. మంజీరా సరోవర్ ప్రీమియర్ హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, హైకోర్టు సీజే జస్టిస్ లిసా గిల్తో పాటు పలువురు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు, బార్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు, లాయర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఓ షార్ట్ ఫిల్మ్ను ఈ కార్యక్రమంలో ప్రదర్శించారు.
బ్రిటీష్ పాలనలో దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఐదు న్యాయస్థానాలు ఏర్పాటు చేయగా వాటిలో రాజమహేంద్రవరం ఒకటి. 1804లో ఈ న్యాయస్థానం ఏర్పాటైంది. ఇప్పటివరకు 150 మంది జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తులుగా నియమితులయ్యారు. ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న పీడీజే జునైద్ అహ్మద్ మౌలానా 151వ వారు. 1895లో బార్ అసోసియేషన్ ఏర్పాటైంది. బార్ అసోసియేషన్కు న్యాపతి సుబ్బారావు వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు. ప్రస్తుతం రాజమహేంద్రవరంలో 18 కోర్టులున్నాయి. అధునాతన వసతులతో కూడిన 10 న్యాయస్థానాల సముదాయాన్ని హైకోర్టు సీజే జస్టిస్ లిసా గిల్ ఇటీవల ప్రారంభించారు.