సింహాద్రి అప్పన్నను దర్శించుకున్న శిల్పా శెట్టి దంపతులు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 10:49 AM IST
Shilpa Shetty At Simhachalam : ప్రముఖ సినీనటి, మోడల్ శిల్పాశెట్టి, రాజ్కుంద్ర దంపతులు ఆదివారం విశాఖలోని సింహాచలంలో కొలువుదీరిన వరాహలక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. వారికి దేవస్థానం ఈవో జల్లేపల్లి వెంకటరావు స్వాగతం పలికారు. శిల్పాశెట్టి దంపతులు ఆదివారం ఆలయానికి విచ్చేశారు. ముందుగా వారు ఆలయంలోని మహిమాన్విత కప్పస్తంభాన్ని ఆలింగనం చేసుకున్నారు. అనంతరం గర్భాలయంలో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. దర్శనానంతరం వేద పండితులు వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య ఆశీర్వచనం అందజేశారు. ఆలయ అధికారులు స్వామివారి శేషవస్త్రంతో ఆమెను సత్కరించగా ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి ప్రసాదాలు, జ్ఞాపికగా స్వామివారి చిత్రపటాన్ని అందజేశారు. శిల్పాశెట్టి వెంట భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు తనయుడు గంటా రవితేజ, 120వ వార్డు కార్పొరేటర్గా ఎన్నికైన పీవీ నరసింహం పాల్గొన్నారు. శిల్పాశెట్టిని చూసేందుకు భక్తులు ఆసక్తి చూపించారు.
అప్పన్న స్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించాల్సి ఉంటుందని దేవస్థానం ఈవో జల్లేపల్లి వెంకటరావు ఇటీవల ప్రకటించారు. దర్శనానికి వచ్చే పురుషులు ధోతి, పంచె, కుర్తా పైజామా, సాధారణ ప్యాంట్, షర్ట్, మహిళలు చీర, లంగా ఓణీ, దుపట్టాతో కూడిన చుడీదార్ ధరించాలని సూచించారు.
Shilpa Shetty At Simhachalam : ప్రముఖ సినీనటి, మోడల్ శిల్పాశెట్టి, రాజ్కుంద్ర దంపతులు ఆదివారం విశాఖలోని సింహాచలంలో కొలువుదీరిన వరాహలక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. వారికి దేవస్థానం ఈవో జల్లేపల్లి వెంకటరావు స్వాగతం పలికారు. శిల్పాశెట్టి దంపతులు ఆదివారం ఆలయానికి విచ్చేశారు. ముందుగా వారు ఆలయంలోని మహిమాన్విత కప్పస్తంభాన్ని ఆలింగనం చేసుకున్నారు. అనంతరం గర్భాలయంలో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. దర్శనానంతరం వేద పండితులు వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య ఆశీర్వచనం అందజేశారు. ఆలయ అధికారులు స్వామివారి శేషవస్త్రంతో ఆమెను సత్కరించగా ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి ప్రసాదాలు, జ్ఞాపికగా స్వామివారి చిత్రపటాన్ని అందజేశారు. శిల్పాశెట్టి వెంట భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు తనయుడు గంటా రవితేజ, 120వ వార్డు కార్పొరేటర్గా ఎన్నికైన పీవీ నరసింహం పాల్గొన్నారు. శిల్పాశెట్టిని చూసేందుకు భక్తులు ఆసక్తి చూపించారు.
అప్పన్న స్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించాల్సి ఉంటుందని దేవస్థానం ఈవో జల్లేపల్లి వెంకటరావు ఇటీవల ప్రకటించారు. దర్శనానికి వచ్చే పురుషులు ధోతి, పంచె, కుర్తా పైజామా, సాధారణ ప్యాంట్, షర్ట్, మహిళలు చీర, లంగా ఓణీ, దుపట్టాతో కూడిన చుడీదార్ ధరించాలని సూచించారు.