శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో వైభవంగా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు - కాత్యాయని అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 1:48 PM IST
Srisailam Goddess Appeared To Devotees In The Form Of Katyayani: శ్రీశైల పుణ్యక్షేత్రంలో శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆరవ రోజున, భ్రమరాంబా దేవి 'కాత్యాయని దేవి' రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. శివయ్య, భ్రమరాంబా దేవిని 'హంస వాహనం'పై ఆసీనులను చేసి, అర్చకులు ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. మంగళ వాయిద్యాలు, సాంప్రదాయ నృత్య ప్రదర్శనల మధ్య స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవ మూర్తులను పట్టణ వీధుల్లో ఘనంగా ఊరేగించారు. గంగాధర మండపం వద్ద, కాత్యాయని దేవి రూపంలో ఉన్న అమ్మవారితో సహా స్వామి అమ్మవార్లను పుష్పాలతో అలంకరించిన పల్లకీలో ఉంచి, భక్తులకు అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించారు. భక్తులు శివనామస్మరణ చేస్తుండగా, పూల అలంకరణలతో శోభాయమానంగా ఉన్న పల్లకీలో స్వామి అమ్మవార్లు ఊరేగుతూ వెళ్తుండటం కనుల పండువగా సాగింది. శ్రీశైలం ప్రాంగణమంతా విద్యుత్ దీపాలంకరణలతో కాంతివంతంగా మెరిసిపోతోంది.మహోత్సవాలను చూసేందుకు వేలల్లో భక్తలు శ్రీశైలంకు తరలివస్తున్నారు. వివిధ ప్రదర్శనలే ఇందుకు ముఖ్యకారణం.
Srisailam Goddess Appeared To Devotees In The Form Of Katyayani: శ్రీశైల పుణ్యక్షేత్రంలో శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆరవ రోజున, భ్రమరాంబా దేవి 'కాత్యాయని దేవి' రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. శివయ్య, భ్రమరాంబా దేవిని 'హంస వాహనం'పై ఆసీనులను చేసి, అర్చకులు ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. మంగళ వాయిద్యాలు, సాంప్రదాయ నృత్య ప్రదర్శనల మధ్య స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవ మూర్తులను పట్టణ వీధుల్లో ఘనంగా ఊరేగించారు. గంగాధర మండపం వద్ద, కాత్యాయని దేవి రూపంలో ఉన్న అమ్మవారితో సహా స్వామి అమ్మవార్లను పుష్పాలతో అలంకరించిన పల్లకీలో ఉంచి, భక్తులకు అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించారు. భక్తులు శివనామస్మరణ చేస్తుండగా, పూల అలంకరణలతో శోభాయమానంగా ఉన్న పల్లకీలో స్వామి అమ్మవార్లు ఊరేగుతూ వెళ్తుండటం కనుల పండువగా సాగింది. శ్రీశైలం ప్రాంగణమంతా విద్యుత్ దీపాలంకరణలతో కాంతివంతంగా మెరిసిపోతోంది.మహోత్సవాలను చూసేందుకు వేలల్లో భక్తలు శ్రీశైలంకు తరలివస్తున్నారు. వివిధ ప్రదర్శనలే ఇందుకు ముఖ్యకారణం.