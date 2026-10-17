ETV Bharat / Videos

శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో వైభవంగా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు - కాత్యాయని అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో వైభవంగా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 17, 2026 at 1:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

 Srisailam Goddess Appeared To Devotees In The Form Of Katyayani: శ్రీశైల పుణ్యక్షేత్రంలో శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆరవ రోజున, భ్రమరాంబా దేవి 'కాత్యాయని దేవి' రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. శివయ్య, భ్రమరాంబా దేవిని 'హంస వాహనం'పై ఆసీనులను చేసి, అర్చకులు ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. మంగళ వాయిద్యాలు, సాంప్రదాయ నృత్య ప్రదర్శనల మధ్య స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవ మూర్తులను పట్టణ వీధుల్లో ఘనంగా ఊరేగించారు. గంగాధర మండపం వద్ద, కాత్యాయని దేవి రూపంలో ఉన్న అమ్మవారితో సహా స్వామి అమ్మవార్లను పుష్పాలతో అలంకరించిన పల్లకీలో ఉంచి, భక్తులకు అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించారు. భక్తులు శివనామస్మరణ చేస్తుండగా, పూల అలంకరణలతో శోభాయమానంగా ఉన్న పల్లకీలో స్వామి అమ్మవార్లు ఊరేగుతూ వెళ్తుండటం కనుల పండువగా సాగింది. శ్రీశైలం ప్రాంగణమంతా విద్యుత్ దీపాలంకరణలతో కాంతివంతంగా మెరిసిపోతోంది.మహోత్సవాలను చూసేందుకు వేలల్లో భక్తలు శ్రీశైలంకు తరలివస్తున్నారు. వివిధ ప్రదర్శనలే ఇందుకు ముఖ్యకారణం.     

 Srisailam Goddess Appeared To Devotees In The Form Of Katyayani: శ్రీశైల పుణ్యక్షేత్రంలో శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆరవ రోజున, భ్రమరాంబా దేవి 'కాత్యాయని దేవి' రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. శివయ్య, భ్రమరాంబా దేవిని 'హంస వాహనం'పై ఆసీనులను చేసి, అర్చకులు ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. మంగళ వాయిద్యాలు, సాంప్రదాయ నృత్య ప్రదర్శనల మధ్య స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవ మూర్తులను పట్టణ వీధుల్లో ఘనంగా ఊరేగించారు. గంగాధర మండపం వద్ద, కాత్యాయని దేవి రూపంలో ఉన్న అమ్మవారితో సహా స్వామి అమ్మవార్లను పుష్పాలతో అలంకరించిన పల్లకీలో ఉంచి, భక్తులకు అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించారు. భక్తులు శివనామస్మరణ చేస్తుండగా, పూల అలంకరణలతో శోభాయమానంగా ఉన్న పల్లకీలో స్వామి అమ్మవార్లు ఊరేగుతూ వెళ్తుండటం కనుల పండువగా సాగింది. శ్రీశైలం ప్రాంగణమంతా విద్యుత్ దీపాలంకరణలతో కాంతివంతంగా మెరిసిపోతోంది.మహోత్సవాలను చూసేందుకు వేలల్లో భక్తలు శ్రీశైలంకు తరలివస్తున్నారు. వివిధ ప్రదర్శనలే ఇందుకు ముఖ్యకారణం.     

For All Latest Updates

TAGGED:

SHARANNAVARATRI CELEBRATIONS
SRISAILAM NAVARATRI UTSAVAM
శ్రీ దేవీ శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు
DASARA CELEBRATIONS IN SRISAILAM
SRISAILAM GODDESS FORM OF KATYAYANI

ఇలాంటి కథనాలు

Hanumantha Vahana Seva

హనుమంత వాహనంపై మలయప్పస్వామి - మాఢవీధుల్లో వైభవంగా ఊరేగింపు

October 17, 2026 at 11:56 AM IST
Amalapuram Vasavi Kanyaka Parameswari Temple

రూ.4.50 కోట్ల కరెన్సీ నోట్లతో శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారికి అలంకరణ

October 16, 2026 at 10:12 PM IST
Vijayawada Kanaka Durga Temple Drone Shots

ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శోభ - దేదీప్యమానంగా కనకదుర్గమ్మ ఆలయం - డ్రోన్​ దృశ్యాలు

October 16, 2026 at 7:46 PM IST
Garudaseva In Tirumala

భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేశాం: టీటీడీ ఈవో

October 16, 2026 at 4:46 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.