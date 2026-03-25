క్రీడల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సత్తా - ఇప్పుడు 7 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించిన షేక్ సమీర్ - INSPIRING JOURNEY OF SAMEER
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 2:06 PM IST
Shaik Sameer Secures 7 Jobs In Group 2 : ఈతరం యువత ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుని విజేతగా నిలవగానే ఆగిపోవడం లేదు. రెట్టించిన ఉత్సాహంతో సరికొత్త గమ్యాల వైపు పరుగులు తీస్తోంది. ఈ కోవకే చెందుతాడు పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటకు చెందిన షేక్ సమీర్. పాఠశాల దశలో క్రీడల్లో రాణించాలనుకుని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటాడు. సామాన్య కుటుంబం నుంచి వచ్చి సర్కార్ కొలువు సాధించాలనే తపనతో ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా 7 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించాడు. ఇప్పుడు ఏకంగా క్రీడా కోటాలో గ్రూప్-2 ఫలితాల్లో డిప్యూటీ తహశీల్దార్గా ఎన్నికయ్యాడు. క్రీడల్లో, పోటీ పరీక్షల్లో విజేతగా నిలవడానికి అతడు పడిన కష్టం, పాటించిన ప్రణాళికలే తనని ఈ రోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నారు. దీనికి కారణం తన తండ్రేనని, ఆయన కూడా క్రీడలు బాగా ఆడేవారని తెలిపారు. మరిన్ని విషయాలు, ఆయన లక్ష్యం ఏంటో అతడి మాటల్లోనే విందాం.
